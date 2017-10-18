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    Турецкие помидоры вернутся в Россию с 1 декабря

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Турецкие помидоры вернутся в Россию с 1 декабря

    Турецкие помидоры вернутся в Россию с 1 декабря

    Турецкие помидоры вернутся в Россию с 1 декабря
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Четыре турецких предприятия получили разрешения на поставку помидоров в Россию.

    Снова поставлять томаты на территорию РФ турецкие производители смогут с 1 декабря.

    При этом глава Минэнерго и сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак отметил, что пока речь идет о поставке 50 тыс. тонн томатов. Сейчас необходимые документы проходят согласование, передает ТАСС.

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    Напомним, в конце мая Владимир Путин подписал указ об отмене экономических мер в отношении Турции. При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что это решение «не касается этих самых пресловутых помидоров».

    А глава Минсельхоза Александр Ткачёв сначала заявлял, что возобновлять поставки турецких томатов не планируется еще как минимум три года, однако позднее не исключил, что РФ может разрешить поставлять помидоры, но в небольших объемах и лишь в межсезонье.

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