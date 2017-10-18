В Калининграде кролики и поросята помогают детям с тяжелыми недугами

Уникальный благотворительный проект для помощи детям с тяжелыми заболеваниями появился в Калининграде. Волонтеры организуют их общение… с животным миром. Кому-то экзотических питомцев привозят на дом, а кто-то сам посещает зооклубы. Зверей можно гладить, брать на руки и кормить.

У 9-летнего Егора сразу после рождения обнаружили заболевание нервной системы. Мальчик плохо ходит, почти не разговаривает. Тяжелый недуг отбирал все силы, но теперь все по-другому. Играя на занятиях с животными, ребенок вместе с другими детьми учится говорить и улыбаться.



На территории средневекового замка по очереди выступают четвероногие терапевты: поросята, козы, собаки, кролики и ежики. На занятия привозят воспитанников школ-интернатов с самыми ДЦП, аутизм, задержкой психоэмоционального развития. Для особых детей эти встречи не развлечение, а лечение. Родители признаются, что не ожидали такого терапевтического эффекта. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.