СМИ узнали о включении 120 менеджеров банка «Открытие» в черный список ЦБ

В судьбе банка «Открытие», который с конца августа проходит процедуру оздоровления, наметился новый поворот. Стало известно, что многих менеджеров банка внесут в черный список.
В черный список Центробанка попадут больше 120 менеджеров «Открытия», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Это станет самым массовым отлучением от профессии в российской банковской истории. Сообщается, что в список попадут бенефициары банка, члены наблюдательного совета и правления, главный бухгалтер и его замы, руководители филиалов и, возможно, кто-то еще.
Черный список ЦБ начал составлять больше 10 лет назад. В него заносят тех менеджеров, которых регулятор посчитает виновными в том, что у финансового учреждения отозвали лицензию или начали в нем санацию. Фигуранты списка в течение 5 лет не имеют права занимать руководящие должности в других банках.
Эксперты отмечают, что с этой мерой наказания есть проблема. Дело в том, что не существует четких критериев, позволяющих определить степень виновности сотрудника, поэтому иногда в черный список попадают те, кто просто выполнял указания руководства.
Черный список ЦБ начал составлять больше 10 лет назад. В него заносят тех менеджеров, которых регулятор посчитает виновными в том, что у финансового учреждения отозвали лицензию или начали в нем санацию. Фигуранты списка в течение 5 лет не имеют права занимать руководящие должности в других банках.
Эксперты отмечают, что с этой мерой наказания есть проблема. Дело в том, что не существует четких критериев, позволяющих определить степень виновности сотрудника, поэтому иногда в черный список попадают те, кто просто выполнял указания руководства.
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