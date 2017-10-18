Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Казань может не добраться до конечной точки.
Как пишет сегодня газета «Ведомости», на совещании в правительстве решили, что сначала ветку нужно проложить до Владимира, а если этот участок окупится, тогда можно подумать о том, чтобы продолжить магистраль и до столицы Татарстана.
План меняется по причине нехватки денег. Затраты на всю дорогу Москва — Казань оценили в 1 триллион 300 миллиардов рублей. Строительство только до Владимира обойдется в 460 миллиардов. Дорога в этот город на поезде, как говорят в РЖД, сократится с нынешних полутора часов до 56 минут, но произойдет это не раньше 2023 года.
План меняется по причине нехватки денег. Затраты на всю дорогу Москва — Казань оценили в 1 триллион 300 миллиардов рублей. Строительство только до Владимира обойдется в 460 миллиардов. Дорога в этот город на поезде, как говорят в РЖД, сократится с нынешних полутора часов до 56 минут, но произойдет это не раньше 2023 года.
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