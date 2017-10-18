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    На российско-азербайджанской границе возведут новый мост через реку Самур. Азербайджан, Дагестан, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа российско-азербайджанской границе возведут новый мост через реку Самур

    На российско-азербайджанской границе возведут новый мост через реку Самур

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    На российско-азербайджанской границе возведут новый мост через реку Самур

    На <nobr>российско-азербайджанской</nobr> границе возведут новый мост через реку Самур

      В Дагестане началось строительства моста через реку Самур. В церемонии закладки памятного камня участвовали министр транспорта России Максим Соколов, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, а также представители Азербайджана.

      Контролировать возведение объекта будет российская сторона. Новый мост заменит действующую переправу, возведенную в 1957 году.

      Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Это проект, к которому долго шли наши транспортные ведомства, который был крайне востребован всей транспортной системой России, и Азербайджана. Он открывает возможности для дальнейшего сотрудничества, торговли и для комфортных пассажирских, эффективных грузовых перевозок».

      По данным Минтранса, стоимость проекта превышает один миллиард рублей. Россия и Азербайджан поделят эти расходы поровну. Работы планируют завершить к весне 2019 года.

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