На российско-азербайджанской границе возведут новый мост через реку Самур

В Дагестане началось строительства моста через реку Самур. В церемонии закладки памятного камня участвовали министр транспорта России Максим Соколов, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, а также представители Азербайджана.

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Контролировать возведение объекта будет российская сторона. Новый мост заменит действующую переправу, возведенную в 1957 году.



Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Это проект, к которому долго шли наши транспортные ведомства, который был крайне востребован всей транспортной системой России, и Азербайджана. Он открывает возможности для дальнейшего сотрудничества, торговли и для комфортных пассажирских, эффективных грузовых перевозок».



По данным Минтранса, стоимость проекта превышает один миллиард рублей. Россия и Азербайджан поделят эти расходы поровну. Работы планируют завершить к весне 2019 года.