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    Шойгу рассказал об образовательных планах РГО. география и топонимика, кино, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШойгу рассказал об образовательных планах РГО

    Шойгу рассказал об образовательных планах РГО

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    Шойгу рассказал об образовательных планах РГО

    Шойгу рассказал об образовательных планах РГО

      Русское географическое общество предоставит гранты на создание фильмов о России. Предполагается выпуск десятков документальных лент. Сегодня об этом заявил президент РГО Сергей Шойгу. По его словам, работа идет над еще одним ключевым проектом — оцифровкой фондов географической библиотеки в Петербурге.

      Часть материалов вскоре будет востребована участниками географического диктанта. Свои знания в этом году проверят не только россияне, но и граждане других стран, в том числе Аргентины, Норвегии, Великобритании и Турции. Сам Сергей Шойгу тоже сел за парту и написал диктант весьма неплохо.

      Сергей Шойгу, министр обороны России, президент Русского географического общества: «Для самого себя понять, насколько полные мы получили знания по географии. Участвуют все, я в этом также принимал участие. Результаты говорить не буду, потому что там все анонимно. Но некоторые знатоки считают, что все неплохо, во всяком случае академик Котляков у меня списывал».

      Участниками медиаклуба сегодня стали почетные гости из Сербии. Они привезли в Москву редкую книгу XVIII века, которая пополнит библиотеку Российского географического общества.

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