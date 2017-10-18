После рейда по палестинским СМИ израильские военные пришли в редакцию RT

Израильские силовики устроили рейды против палестинских СМИ. Под горячую руку попали и журналисты телеканала RT.

819 журналистика

Израиль

обыски

Палестина

СМИ

телевидение

Этой ночью военные нагрянули сразу в несколько медиакомплексов, которые расположены на Западном берегу реки Иордан. Там находятся офисы десятков медиа, не только палестинских, но и иностранных.



Израильские власти подозревают ведущие палестинские телеканалы в незаконных связях с движением ХАМАС, а провайдеров и продюсерские центры, которые с этими каналами сотрудничают, в подстрекательстве к терроризму.



Судя по всему, осмотрам подверглись все помещения без исключения. В результате из арабской редакции RT конфисковали оборудование и видеоматериалы.