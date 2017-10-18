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    После рейда по палестинским СМИ израильские военные пришли в редакцию RT. Израиль, Палестина, СМИ, журналистика, обыски, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле рейда по палестинским СМИ израильские военные пришли в редакцию RT

    После рейда по палестинским СМИ израильские военные пришли в редакцию RT

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    После рейда по палестинским СМИ израильские военные пришли в редакцию RT

    После рейда по палестинским СМИ израильские военные пришли в редакцию RT

    После рейда по палестинским СМИ израильские военные пришли в редакцию RT

      Израильские силовики устроили рейды против палестинских СМИ. Под горячую руку попали и журналисты телеканала RT.

      Этой ночью военные нагрянули сразу в несколько медиакомплексов, которые расположены на Западном берегу реки Иордан. Там находятся офисы десятков медиа, не только палестинских, но и иностранных.

      Израильские власти подозревают ведущие палестинские телеканалы в незаконных связях с движением ХАМАС, а провайдеров и продюсерские центры, которые с этими каналами сотрудничают, в подстрекательстве к терроризму.

      Судя по всему, осмотрам подверглись все помещения без исключения. В результате из арабской редакции RT конфисковали оборудование и видеоматериалы.

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