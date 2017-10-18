Собачий приют под Тверью превратился в концлагерь для животных

Следователи заинтересовались жуткой историей, которая произошла под Тверью. В одном из приютов для собак обнаружили останки сотен животных. Зоозащтники считают, что владельцы заведения без разбора отлавливали псов, в том числе домашних, и делали это ради денег. За каждую особь они получали выплаты от местных властей. Потом собак морили голодом и убивали. Директор приюта с этими обвинениями не согласен.
Руководитель пункта передержки животных Владимир Ивушкин утверждает, что в 60 километрах от Твери собаки в поле обретают дом, где есть и еда, и любящие опекуны. Зоозащитники же уверены, что все это театр. Необходимые для жизни животных условия в приюте появились после возбуждения уголовного дела по факту массового уничтожения дворняг. Месяц назад волонтеры нашли у забора гору обугленных костей, а по всей территории были разбросаны останки животных.
О том, что пойманные на улицах Тверской области дворняги попадают в концлагерь, волонтеры узнали от Ольги. У девушки пропал любимый питомец. Она подобрала раненого щенка на улице, когда шла с работы, вылечила и назвала Толстым. На даче он всегда гулял один, был всеобщим любимцем, на ошейнике висела бирка с номером телефона хозяйки. Однажды кобель исчез. Поиски привели Ольгу в поселок Рамешки, куда привозят пойманных на улице собак. Толстого там она не нашла, но увиденное ее шокировало.
Ольга Волкова, потерпевшая: «Вокруг здания находились черные мусорные мешки, в которых были убитые животные, некоторые мешки были порваны, оттуда торчала шерсть, лезли личинки, летели мошки… Ужасное зрелище. Мне это напомнило лагерь смерти».
Людей на территории не было, на звонки сотрудники пункта передержки не отвечали. Ольга забрала двух собак. И на своей странице в соцсети она описала увиденное, зоозащитники тут же сделали вывод: для ловцов уличные дворняги — способ обогатиться. На содержание каждой пойманной особи они получали определенную сумму. И не всегда отлавливали бездомных. Порой для выполнения плана и из объявлений собак брали. Согласно договору, если пес агрессивный, его могли усыпить и кремировать без заключения ветеринара. Так, по мнению волонтеров, в питомнике поступали с каждой второй собакой, чтобы освободить место для новых.
Николай Морозов, председатель тверского регионального общественного движения инициативной группы по защите животных: «Выделяется на одну собаку порядка 3 тысяч рублей на все процедуры: отлов, транспорт, содержание и так далее».
Прокуратура провела проверку. Следствие подтвердило, что без оснований уничтожены больше двухсот собак.
Валерия Павлова, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Тверской области: «В целях извлечения прибыли умышленно не выполняли обязательства по содержанию безнадзорных собак, не осуществляли уход за ними, тем самым допустили жестокое обращение с животными, что приводило к их заболеванию, истощению и дальнейшей гибели».
Директор пункта передержки утверждает, что все обвинения выдумали зоозащитники, любящие поскандалить. Собаки, по словам Владимира Ивушкина, истощены не из-за голодания, а гора сожженных костей, которую сняли на видео волонтеры, — это безответственность одного из сотрудников, который вывалил останки из крематория не в специальную яму, а за забор.
Узнав о жизни собачьей в питомнике под Тверью, многие решили приютить дворняг. Как выяснил корреспондент Михаил Чебоненко, сейчас в пункте передержки остаются 10 взрослых собак и 4 щенка. Это те, кто еще не обрел своих хозяев. Пока ведется расследование, питомцев сюда не привозят. Судьбу пункта передержки собак и его руководства теперь будет решать суд.
О том, что пойманные на улицах Тверской области дворняги попадают в концлагерь, волонтеры узнали от Ольги. У девушки пропал любимый питомец. Она подобрала раненого щенка на улице, когда шла с работы, вылечила и назвала Толстым. На даче он всегда гулял один, был всеобщим любимцем, на ошейнике висела бирка с номером телефона хозяйки. Однажды кобель исчез. Поиски привели Ольгу в поселок Рамешки, куда привозят пойманных на улице собак. Толстого там она не нашла, но увиденное ее шокировало.
Ольга Волкова, потерпевшая: «Вокруг здания находились черные мусорные мешки, в которых были убитые животные, некоторые мешки были порваны, оттуда торчала шерсть, лезли личинки, летели мошки… Ужасное зрелище. Мне это напомнило лагерь смерти».
Людей на территории не было, на звонки сотрудники пункта передержки не отвечали. Ольга забрала двух собак. И на своей странице в соцсети она описала увиденное, зоозащитники тут же сделали вывод: для ловцов уличные дворняги — способ обогатиться. На содержание каждой пойманной особи они получали определенную сумму. И не всегда отлавливали бездомных. Порой для выполнения плана и из объявлений собак брали. Согласно договору, если пес агрессивный, его могли усыпить и кремировать без заключения ветеринара. Так, по мнению волонтеров, в питомнике поступали с каждой второй собакой, чтобы освободить место для новых.
Николай Морозов, председатель тверского регионального общественного движения инициативной группы по защите животных: «Выделяется на одну собаку порядка 3 тысяч рублей на все процедуры: отлов, транспорт, содержание и так далее».
Прокуратура провела проверку. Следствие подтвердило, что без оснований уничтожены больше двухсот собак.
Валерия Павлова, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Тверской области: «В целях извлечения прибыли умышленно не выполняли обязательства по содержанию безнадзорных собак, не осуществляли уход за ними, тем самым допустили жестокое обращение с животными, что приводило к их заболеванию, истощению и дальнейшей гибели».
Директор пункта передержки утверждает, что все обвинения выдумали зоозащитники, любящие поскандалить. Собаки, по словам Владимира Ивушкина, истощены не из-за голодания, а гора сожженных костей, которую сняли на видео волонтеры, — это безответственность одного из сотрудников, который вывалил останки из крематория не в специальную яму, а за забор.
Узнав о жизни собачьей в питомнике под Тверью, многие решили приютить дворняг. Как выяснил корреспондент Михаил Чебоненко, сейчас в пункте передержки остаются 10 взрослых собак и 4 щенка. Это те, кто еще не обрел своих хозяев. Пока ведется расследование, питомцев сюда не привозят. Судьбу пункта передержки собак и его руководства теперь будет решать суд.
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