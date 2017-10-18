Против экс-директора интерната в Ярославле возбудили дело за издевательства над детьми

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего директора ярославской
школы-интерната Ларисы Шельбах, которую обвиняют в издевательствах над детьми.
Из сообщения пресс-службы СК: «Следственными органами СК РФ по Ярославской области по сообщениям СМИ об издевательствах над учащимися ГОУ ЯО „Ярославская школа-интернат №7“ возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в связи с ненадлежащим исполнением ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением».
Как сообщал «Интерфакс», 16 октября следственное управление СКР по региону начало проверку в ярославской школе-интернате для детей с особенностями развития. По предварительно информации, директор учреждения применяла к подросткам недопустимые воспитательные меры, в том числе заставляла пить мочу. 17 октября Шельбах была уволена. Если ее вина будет доказана, женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Как сообщал «Интерфакс», 16 октября следственное управление СКР по региону начало проверку в ярославской школе-интернате для детей с особенностями развития. По предварительно информации, директор учреждения применяла к подросткам недопустимые воспитательные меры, в том числе заставляла пить мочу. 17 октября Шельбах была уволена. Если ее вина будет доказана, женщине грозит до трех лет лишения свободы.
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