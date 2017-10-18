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    Против экс-директора интерната в Ярославле возбудили дело за издевательства над детьми

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    Против экс-директора интерната в Ярославле возбудили дело за издевательства над детьми

    Против <nobr>экс-директора</nobr> интерната в Ярославле возбудили дело за издевательства над детьми

    Следователи возбудили уголовное дело против бывшего директора ярославской школы-интерната Ларисы Шельбах, которую обвиняют в издевательствах над детьми.

    Из сообщения пресс-службы СК: «Следственными органами СК РФ по Ярославской области по сообщениям СМИ об издевательствах над учащимися ГОУ ЯО „Ярославская школа-интернат №7“ возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в связи с ненадлежащим исполнением ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением».

    Как сообщал «Интерфакс», 16 октября следственное управление СКР по региону начало проверку в ярославской школе-интернате для детей с особенностями развития. По предварительно информации, директор учреждения применяла к подросткам недопустимые воспитательные меры, в том числе заставляла пить мочу. 17 октября Шельбах была уволена. Если ее вина будет доказана, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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