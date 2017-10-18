Медики признали переливание крови смертельно опасным

Голландские исследователи выяснили, что переливание донорской крови может привести к смерти.
Такой вывод специалисты сделали, проанализировав медицинские показатели более 30 тысяч человек, получавших кровь от доноров. Медики обратили внимание на увеличение смертности среди мужчин, которым переливали кровь беременных женщин.
Выяснилось, что антитела, которые вырабатываются во время беременности для защиты плода, могут вызвать у мужчин острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Он же может привести к летальному исходу вследствие тяжелого воспалительного поражения легких, передает РИА Новости.
При этом специалисты отмечают необходимость проведения дополнительных исследований.
Выяснилось, что антитела, которые вырабатываются во время беременности для защиты плода, могут вызвать у мужчин острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Он же может привести к летальному исходу вследствие тяжелого воспалительного поражения легких, передает РИА Новости.
При этом специалисты отмечают необходимость проведения дополнительных исследований.
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