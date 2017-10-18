«Я гей и еврей»: лидер британских неонацистов сделал сенсационное признание

Один из лидеров британской
радикально-националистической партии «Национальный фронт» Кевин Уилшоу на всю страну объявил, что он еврей и гомосексуалист.
О своем происхождении и нетрадиционной сексуальной ориентации Уилшоу, состоявший в «Национальном фронте» в течение 40 лет, объявил в эфире Channel 4 News. По словам Уилшоу, его мать была наполовину еврейкой, а по-настоящему его зовут Бенджамином. Бывший неонацист признался, что в молодые годы страдал от недостатка друзей, поэтому искал сообщество, к которому можно было бы примкнуть.
Уилшоу рассказал, что порицание со стороны общества дарило ощущение сплоченности с другими членами партии, но тем не менее случались нападки со стороны соратников, которые догадывались о его гомосексуальной ориентации. Мужчина признался, что издевательства товарищей над другими людьми он воспринимал спокойно, но как только ненависть обернулась против него самого, отношение сразу же изменилось.
Кевин Уилшоу: «Я чувствую себя чрезвычайно виноватым, действительно чувствую. Кроме того, из-за своей деятельности я отгородился от своей семьи. Теперь я хочу избавиться от этого, это слишком большой груз».
С 80-х годов Кевин Уилшоу организовал сотни уличных акций британских правых экстремистов. В начале 90-х его задержали за вандализм в мечети, а в марте этого года — за разжигание ненависти в Интернете.
Уилшоу рассказал, что порицание со стороны общества дарило ощущение сплоченности с другими членами партии, но тем не менее случались нападки со стороны соратников, которые догадывались о его гомосексуальной ориентации. Мужчина признался, что издевательства товарищей над другими людьми он воспринимал спокойно, но как только ненависть обернулась против него самого, отношение сразу же изменилось.
Кевин Уилшоу: «Я чувствую себя чрезвычайно виноватым, действительно чувствую. Кроме того, из-за своей деятельности я отгородился от своей семьи. Теперь я хочу избавиться от этого, это слишком большой груз».
С 80-х годов Кевин Уилшоу организовал сотни уличных акций британских правых экстремистов. В начале 90-х его задержали за вандализм в мечети, а в марте этого года — за разжигание ненависти в Интернете.
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