Скульптор Щербаков отказался переделывать памятник Калашникову

Скульптор Салават Щербаков заявил, что в данный момент нет необходимости менять
что-то в памятнике оружейнику Михаилу Калашникову.
Щербаков отметил, что не планирует вносить каких-либо изменений в свое произведение, «памятник не будет исправляться, он останется в таком виде, в каком был задуман», цитирует скульптора Федеральное агентство новостей.
К тому же, по словам Щербакова, производители оружия согласны с композицией монумента. Щербаков также пояснил, что сейчас срочной необходимости наносить новую гравировку на место удаленного чертежа на подножии памятника нет.
При этом скульптор подчеркнул, что в ошибках нет ничего страшного, а в качестве примера привел монеты с неточностями, которые со временем стали нумизматической редкостью. Те же, кто пытается во всем найти ошибки и радуется этим находкам, «работают, по сути, на врага», заключил Щербаков.
Памятник оружейнику Михаилу Калашникову был открыт в середине сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. На барельефе монумента мнительные горожане обнаружили изображение чертежа немецкой винтовки StG 44 вместо АК-47. В Российском военно-историческом обществе (РВИО), которое является заказчиком памятника Калашникову, рассказали, что демонтировать плиту с чертежом немецкой винтовки не потребовалось. Схема была выполнена в технике глубокой гравировки на бронзе. Поэтому специалисты просто зашлифовали ее.
К тому же, по словам Щербакова, производители оружия согласны с композицией монумента. Щербаков также пояснил, что сейчас срочной необходимости наносить новую гравировку на место удаленного чертежа на подножии памятника нет.
При этом скульптор подчеркнул, что в ошибках нет ничего страшного, а в качестве примера привел монеты с неточностями, которые со временем стали нумизматической редкостью. Те же, кто пытается во всем найти ошибки и радуется этим находкам, «работают, по сути, на врага», заключил Щербаков.
Памятник оружейнику Михаилу Калашникову был открыт в середине сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. На барельефе монумента мнительные горожане обнаружили изображение чертежа немецкой винтовки StG 44 вместо АК-47. В Российском военно-историческом обществе (РВИО), которое является заказчиком памятника Калашникову, рассказали, что демонтировать плиту с чертежом немецкой винтовки не потребовалось. Схема была выполнена в технике глубокой гравировки на бронзе. Поэтому специалисты просто зашлифовали ее.
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