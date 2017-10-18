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    Бизнесмен Левон Айрапетян скончался в тюрьме

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Бизнесмен Левон Айрапетян скончался в тюрьме

    Бизнесмен Левон Айрапетян скончался в тюрьме

    Бизнесмен Левон Айрапетян скончался в тюрьме
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Умер предприниматель и общественный деятель Левон Айрапетян, бывший фигурантом дела об обмане матери экс-сенатора Изместьева.

    О смерти бизнесмена и общественного деятеля Левона Айрапетяна сообщил в среду официальный представитель МИД Армении Тигран Балаян в своем Twitter.

    Айрапетян был приговорен к 4 годам тюрьмы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что он обманом получил от матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Тамары 700 тысяч долларов в обмен на обещание добиться более мягкого приговора. Напомним, Изместьев осужден на пожизненное заключение.

    смотретьФигуранту дела «Башнефти» Айрапетяну продлили домашний арест
    Фигуранту дела «Башнефти» Айрапетяну продлили домашний арест
    Кроме того, Айрапетян проходил по делу о присвоении акций «Башнефти».

    Известно, что Айрапетян страдал онкологическим заболеванием.

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