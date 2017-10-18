Бизнесмен Левон Айрапетян скончался в тюрьме

Умер предприниматель и общественный деятель Левон Айрапетян, бывший фигурантом дела об обмане матери
экс-сенатора Изместьева.
О смерти бизнесмена и общественного деятеля Левона Айрапетяна сообщил в среду официальный представитель МИД Армении Тигран Балаян в своем Twitter.
Айрапетян был приговорен к 4 годам тюрьмы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что он обманом получил от матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Тамары 700 тысяч долларов в обмен на обещание добиться более мягкого приговора. Напомним, Изместьев осужден на пожизненное заключение.
Кроме того, Айрапетян проходил по делу о присвоении акций «Башнефти».
Известно, что Айрапетян страдал онкологическим заболеванием.
Айрапетян был приговорен к 4 годам тюрьмы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что он обманом получил от матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Тамары 700 тысяч долларов в обмен на обещание добиться более мягкого приговора. Напомним, Изместьев осужден на пожизненное заключение.
Кроме того, Айрапетян проходил по делу о присвоении акций «Башнефти».
Известно, что Айрапетян страдал онкологическим заболеванием.
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