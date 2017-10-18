Завершившая карьеру Липницкая решила стать комментатором

Чемпионка Игр в Сочи Юлия Липницкая рассказала, чем решила заняться после завершения карьеры.
По словам 19-летней спортсменки, она решила поработать комментатором на российском этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Москве с 20 по 22 октября.
Юлия Липницкая: «Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве».
Также фигуристка рассказала, что для популяризации этого вида спорта в России необходимо провести еще одну Олимпиаду.
При этом Липницкая отметила, что сейчас Япония переживает настоящий взрыв популярности фигурного катания. Так, за японским спортсменом на турнир «едет целая гостиница болельщиков», передает ТАСС.
Напомним, Юлия Липницкая, завоевавшая золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи, не участвовала в турнирах с ноября 2016 года, когда на московском этапе Гран-при была вынуждена прервать произвольную программу. А в сентябре Липницкая официально объявила об уходе из большого спорта. Решение завершить карьеру фигуристка объяснила проблемами со здоровьем — Липницкая призналась, что страдала анорексией.
Юлия Липницкая: «Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве».
Также фигуристка рассказала, что для популяризации этого вида спорта в России необходимо провести еще одну Олимпиаду.
При этом Липницкая отметила, что сейчас Япония переживает настоящий взрыв популярности фигурного катания. Так, за японским спортсменом на турнир «едет целая гостиница болельщиков», передает ТАСС.
Напомним, Юлия Липницкая, завоевавшая золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи, не участвовала в турнирах с ноября 2016 года, когда на московском этапе Гран-при была вынуждена прервать произвольную программу. А в сентябре Липницкая официально объявила об уходе из большого спорта. Решение завершить карьеру фигуристка объяснила проблемами со здоровьем — Липницкая призналась, что страдала анорексией.
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