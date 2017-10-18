Программа НТВ «Пора в отпуск» устроила фестиваль цветов в Испании

21 октября, в субботу, в эфире НТВ состоится премьера шоу «Пора в отпуск». Каждую субботу зрители телеканала смогут наблюдать за необычным путешествием семей, которым по тем или иным причинам давно пора в отпуск.
В премьерном выпуске главными действующими лицами станут супруги Марина и Тарас Степаненко, которые отправились в самую запоминающуюся поездку по Испании вместе с сыном Тимофеем. На протяжении восьми дней дружная семья посетила несколько городов, в том числе и небольшой колоритный Аликанте региона Валенсия. Именно там героиню ожидало одно из главных приключений. Учитывая самые сокровенные желания и вдохновляющие интересы участников проекта, команда шоу «Пора в отпуск» придумывает и организовывает индивидуальные сюрпризы. Так, домохозяйка Марина, мечтавшая стать профессиональным флористом и посетить настоящий фестиваль цветов, попала на личный праздник, устроенный в ее честь.
Софья Каткова, ведущая и автор программы «Пора в отпуск»: «Мы всегда готовим для героев персональные сюрпризы, чтобы они чувствовали: этот подарок был сделан с любовью и только для них. Команда испанских флористов работала над проектом больше месяца. Мы в тайне узнавали размеры героини, ведь цветочное платье шили без примерки. Во время фестиваля местные жители и туристы поздравляли участников программы. Было невероятно душевно! Казалось, полгорода пришли подарить радость совершенно незнакомым людям из России».
В период подготовки к мероприятию команда «Пора в отпуск» узнала все предпочтения путешественников. Для осуществления столь масштабной затеи в Испанию было доставлено 5000 цветов из Голландии — в местном городе не оказалось необходимого количества растений. А в качестве ещё одного незабываемого подарка героине преподнесли шикарное платье из живых цветов, которое было создано точь-в-точь по размерам счастливой обладательницы.
Марина Степаненко, участница шоу: «Могу с уверенностью сказать: в моей жизни было целое море цветов „! Как в известной песне. Программа НТВ «Пора в отпуск»“ подарила мне незабываемый праздник, который навсегда останется в сердце и памяти, как очень яркое и неповторимое событие. Было ощущение, что всё вокруг происходило только для меня!»
Узнать более подробную информацию о приключении героев и других сюрпризах, а также увидеть, чем закончится отпуск участников программы «Пора в отпуск», зрители смогут уже совсем скоро. Премьера семейного шоу о путешествиях «Пора в отпуск» состоится в эфире НТВ 21 октября, в субботу, в 08:50.
Софья Каткова, ведущая и автор программы «Пора в отпуск»: «Мы всегда готовим для героев персональные сюрпризы, чтобы они чувствовали: этот подарок был сделан с любовью и только для них. Команда испанских флористов работала над проектом больше месяца. Мы в тайне узнавали размеры героини, ведь цветочное платье шили без примерки. Во время фестиваля местные жители и туристы поздравляли участников программы. Было невероятно душевно! Казалось, полгорода пришли подарить радость совершенно незнакомым людям из России».
В период подготовки к мероприятию команда «Пора в отпуск» узнала все предпочтения путешественников. Для осуществления столь масштабной затеи в Испанию было доставлено 5000 цветов из Голландии — в местном городе не оказалось необходимого количества растений. А в качестве ещё одного незабываемого подарка героине преподнесли шикарное платье из живых цветов, которое было создано точь-в-точь по размерам счастливой обладательницы.
Марина Степаненко, участница шоу: «Могу с уверенностью сказать: в моей жизни было целое море цветов „! Как в известной песне. Программа НТВ «Пора в отпуск»“ подарила мне незабываемый праздник, который навсегда останется в сердце и памяти, как очень яркое и неповторимое событие. Было ощущение, что всё вокруг происходило только для меня!»
Узнать более подробную информацию о приключении героев и других сюрпризах, а также увидеть, чем закончится отпуск участников программы «Пора в отпуск», зрители смогут уже совсем скоро. Премьера семейного шоу о путешествиях «Пора в отпуск» состоится в эфире НТВ 21 октября, в субботу, в 08:50.
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