Жириновский призвал отменить новогодние каникулы

Владимир Жириновский предложил ввести в России дополнительные отпуска вместо продолжительных новогодних праздников.
Лидер ЛДПР указал на то, что ежегодно из-за злоупотребления спиртным в новогодние каникулы умирают десятки тысяч человек.
Владимир Жириновский: «Статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает?»
По мнению депутата, в новогодние праздники россияне начинают злоупотреблять алкоголем, так как «что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой».
В связи с этим Жириновский призвал предоставить россиянам дополнительный отпуск, чтобы люди могли сами решать, когда им отдыхать. При этом лидер ЛДПР уточнил, что в России должно остаться только три праздника, передает РИА Новости.
Владимир Жириновский: «Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует. Общие праздники — только три: 1 января, 9 мая и 12 (июня)».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что правительство утвердило календарь выходных на 2018 год. Россиян ждут десятидневные новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января.
Владимир Жириновский: «Статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает?»
По мнению депутата, в новогодние праздники россияне начинают злоупотреблять алкоголем, так как «что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой».
В связи с этим Жириновский призвал предоставить россиянам дополнительный отпуск, чтобы люди могли сами решать, когда им отдыхать. При этом лидер ЛДПР уточнил, что в России должно остаться только три праздника, передает РИА Новости.
Владимир Жириновский: «Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует. Общие праздники — только три: 1 января, 9 мая и 12 (июня)».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что правительство утвердило календарь выходных на 2018 год. Россиян ждут десятидневные новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января.
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