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    Омский пенсионер попался при перевозке 13 коробок «боярышника»

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    • Фото: УМВД России по Омской области
    Омский пенсионер попался при перевозке 13 коробок «боярышника»

    Омский пенсионер попался при перевозке 13 коробок «боярышника»

    Омский пенсионер попался при перевозке 13 коробок «боярышника»
  • Фото: УМВД России по Омской области

    • Правоохранители города Омска выясняют, зачем местному пенсионеру понадобились несколько коробок «Настойки боярышника», более 300 литров спирта и несколько блоков табачной продукции. Все это добро сотрудники правопорядка нашли в машине пожилого горожанина, которую досмотрели на проспекте Менделеева.

    В салоне Toyota 60-летний автомобилист вез 13 коробок «фуныфриков», 360 литров спирта и 500 пачек сигарет. По данным местных СМИ, на всей обнаруженной продукции не было акцизных марок, документов на транспортируемый товар у пенсионера тоже не оказалось. Представителям правопорядка пожилой мужчина заявил, что все это необходимо ему для личного применения.

    После случаев массовых отравлений в регионах в течение некоторого времени в Омской области запрещалась продажа «Настойки боярышника». Позже запрет, введенный федеральными властями, был отменен, спиртосодержащей жидкостью разрешили торговать в таре емкостью не более 50 миллилитров.
    Омский пенсионер попался при перевозке 13 коробок «боярышника». алкоголь, контрафакт, Омск, табак. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


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