Омский пенсионер попался при перевозке 13 коробок «боярышника»

В салоне Toyota 60-летний автомобилист вез 13 коробок «фуныфриков», 360 литров спирта и 500 пачек сигарет. По данным местных СМИ, на всей обнаруженной продукции не было акцизных марок, документов на транспортируемый товар у пенсионера тоже не оказалось. Представителям правопорядка пожилой мужчина заявил, что все это необходимо ему для личного применения.После случаев массовых отравлений в регионах в течение некоторого времени в Омской области запрещалась продажа «Настойки боярышника». Позже запрет, введенный федеральными властями, был отменен, спиртосодержащей жидкостью разрешили торговать в таре емкостью не более 50 миллилитров.