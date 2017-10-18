В Чечне у связанных с террористами торговцев оружием изъяли 20 пистолетов

Правоохранители обезвредили группировку торговцев оружием из Чечни.
Всего в результате совместной операции были задержаны пятеро жителей Чечни. У них изъяты более 20 пистолетов Макарова с приспособлениями для бесшумной стрельбы, более 400 патронов, а также большое количество деталей от огнестрельного оружия.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, члены группировки попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в содействии террористическим бандам.
Подозреваемые уже взяты под стражу.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, члены группировки попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в содействии террористическим бандам.
Подозреваемые уже взяты под стражу.
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