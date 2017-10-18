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    В Чечне у связанных с террористами торговцев оружием изъяли 20 пистолетов. Чечня, задержание, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Чечне у связанных с террористами торговцев оружием изъяли 20 пистолетов

    В Чечне у связанных с террористами торговцев оружием изъяли 20 пистолетов

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    • Фото: мвд.рф
    В Чечне у связанных с террористами торговцев оружием изъяли 20 пистолетов

    В Чечне у связанных с террористами торговцев оружием изъяли 20 пистолетов

    В Чечне у связанных с террористами торговцев оружием изъяли 20 пистолетов
    • Фото: мвд.рф

      • Правоохранители обезвредили группировку торговцев оружием из Чечни.

      Всего в результате совместной операции были задержаны пятеро жителей Чечни. У них изъяты более 20 пистолетов Макарова с приспособлениями для бесшумной стрельбы, более 400 патронов, а также большое количество деталей от огнестрельного оружия.

      Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, члены группировки попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в содействии террористическим бандам.

      Подозреваемые уже взяты под стражу.

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