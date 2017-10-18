Жириновский заявил, что в столовой Госдумы «травят депутатов»

Лидер ЛДПР пожаловался на некачественные продукты в столовой Госдумы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на качество продуктов в столовой Госдумы. По его словам, за питанием в парламенте никто не следит.
Владимир Жириновский: «У нас в Думе столовая есть, кто ее контролирует? Никто! Мы все время жалуемся на качество питания здесь. Даже мы, депутаты, не можем контролировать, продукты всегда нехорошего качества. Я ничего там не беру, но остальные-то берут каждый день! Травим сами себя, травим депутатов».
Жириновский добавил, что сам несколько раз замерял уровень нитратов в продуктах столовой и находил превышение нормы до 70%, передает агентство «Москва».
Владимир Жириновский: «У нас в Думе столовая есть, кто ее контролирует? Никто! Мы все время жалуемся на качество питания здесь. Даже мы, депутаты, не можем контролировать, продукты всегда нехорошего качества. Я ничего там не беру, но остальные-то берут каждый день! Травим сами себя, травим депутатов».
Жириновский добавил, что сам несколько раз замерял уровень нитратов в продуктах столовой и находил превышение нормы до 70%, передает агентство «Москва».
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