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    В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов: видео. роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов: видео

    В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов: видео

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    • Фото: MegaBots Inc / youtube.com
    В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов: видео

    В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов: видео

    В Японии прошла первая в мире битва человекоподобных роботов: видео
    • Фото: MegaBots Inc / youtube.com

      • В Японии состоялась первая битва пилотируемых боевых человекоподобных роботов.

      Роботы, созданные американской компанией MegaBots и японской Suidobashi Heavy Industry, сразились в нескольких раундах. Дуэль закончилась победой США.

      Как пишет TJournal, американцы выставили на бой двух роботов — более старого Iron Glory высотой 4,5 метра и весом 6 тонн и новую модель — Eagle Prime (4,9 метра и 12 тонн). Японский робот — модифицированный Kuratas весом 6,5 тонны при высоте в 4 метра.

      В первом раунде победа досталась японскому «бойцу», который на полном ходу опрокинул американского Iron Glory.

      Затем Kuratas сражался два раунда против Eagle Prime. При этом по арене раскидали машины и металлические конструкции, а роботам разрешили использовать дымовые шашки, дроны и пушки.

      В целом рукопашные раунды проходили одинаково: сначала роботы проводили дальние атаки, а потом сцеплялись друг с другом и застревали на этом моменте. Тогда раунд приходилось останавливать, хотя в правилах прописывалось, что бой должен оканчиваться «падением или отключением» соперника.

      Сражение не транслировалось в прямом эфире, так как для устранения поломок и замены оружия требовались длительные перерывы. Например, между двумя раундами Eagle Prime и Kuratas прошел целый день.

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