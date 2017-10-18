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    В Подмосковье двое мужчин избили водителя скорой помощи

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    В Подмосковье двое мужчин избили водителя скорой помощи

    В Подмосковье двое мужчин избили водителя скорой помощи

    В подмосковном Пушкино задержали двоих мужчин, которые избили водителя скорой помощи.

    Машина скорой помощи с бригадой медиков приехал на вызов к одному из жителей города. После этого между водителем скорой и двумя мужчинами произошел конфликт. Водителя избили, с травмами он был госпитализирован в одну из городских больниц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции двое правонарушителей в возрасте 18 и 20 лет. Водителя госпитализировали в одну из больниц города».

    По факту произошедшего проводится проверка, добавила представитель ведомства. В обстоятельствах случившегося разбирается и управление СК Подмосковья.

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