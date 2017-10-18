В Подмосковье двое мужчин избили водителя скорой помощи

В подмосковном Пушкино задержали двоих мужчин, которые избили водителя скорой помощи.

Машина скорой помощи с бригадой медиков приехал на вызов к одному из жителей города. После этого между водителем скорой и двумя мужчинами произошел конфликт. Водителя избили, с травмами он был госпитализирован в одну из городских больниц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции двое правонарушителей в возрасте 18 и 20 лет. Водителя госпитализировали в одну из больниц города».



По факту произошедшего проводится проверка, добавила представитель ведомства. В обстоятельствах случившегося разбирается и управление СК Подмосковья.