Житель Омска расчленил предпринимательницу, назвавшую его импотентом

В Омске
44-летний экспедитор задержан по подозрению в убийстве предпринимательницы.
30-летняя женщина пропала в середине октября. Выяснилось, что предпринимательница приехала в дом к экспедитору, с которым была знакома по работе, после чего перестала выходить на связь.
А во время осмотра дома мужчины была обнаружена засыпанная землей яма, которая, как пояснил подозреваемый, была вырыта для туалета. Однако в яме правоохранители нашли тело пропавшей женщины, завернутое в простыню.
По данным следствия, экспедитор из-за оскорбления зарубил знакомую топором, после чего расчленил и спрятал тело, сообщили в управлении СК по Омской области.
А в омском УМВД отметили, что от выгребной ямы исходил резкий запах бензина. Кроме того, в одной из комнат дома криминалисты обнаружили следы крови.
Сайт «Комсомольской правды» приводит подробности случившегося: убийство произошло после того, как экспедитор и его гостья попытались вступить в интимную близость, но у мужчины ничего не получилось. Бизнесвумен сгоряча назвала его импотентом, тот в ярости схватил топор и искромсал любовницу.
А во время осмотра дома мужчины была обнаружена засыпанная землей яма, которая, как пояснил подозреваемый, была вырыта для туалета. Однако в яме правоохранители нашли тело пропавшей женщины, завернутое в простыню.
По данным следствия, экспедитор из-за оскорбления зарубил знакомую топором, после чего расчленил и спрятал тело, сообщили в управлении СК по Омской области.
А в омском УМВД отметили, что от выгребной ямы исходил резкий запах бензина. Кроме того, в одной из комнат дома криминалисты обнаружили следы крови.
Сайт «Комсомольской правды» приводит подробности случившегося: убийство произошло после того, как экспедитор и его гостья попытались вступить в интимную близость, но у мужчины ничего не получилось. Бизнесвумен сгоряча назвала его импотентом, тот в ярости схватил топор и искромсал любовницу.
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