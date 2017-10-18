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    Житель Омска расчленил предпринимательницу, назвавшую его импотентом

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    • Фото: УМВД России по Омской области
    Житель Омска расчленил предпринимательницу, назвавшую его импотентом

    Житель Омска расчленил предпринимательницу, назвавшую его импотентом

    Житель Омска расчленил предпринимательницу, назвавшую его импотентом
  • Фото: УМВД России по Омской области

    • В Омске 44-летний экспедитор задержан по подозрению в убийстве предпринимательницы.

    30-летняя женщина пропала в середине октября. Выяснилось, что предпринимательница приехала в дом к экспедитору, с которым была знакома по работе, после чего перестала выходить на связь.

    А во время осмотра дома мужчины была обнаружена засыпанная землей яма, которая, как пояснил подозреваемый, была вырыта для туалета. Однако в яме правоохранители нашли тело пропавшей женщины, завернутое в простыню.

    По данным следствия, экспедитор из-за оскорбления зарубил знакомую топором, после чего расчленил и спрятал тело, сообщили в управлении СК по Омской области.

    А в омском УМВД отметили, что от выгребной ямы исходил резкий запах бензина. Кроме того, в одной из комнат дома криминалисты обнаружили следы крови.

    Сайт «Комсомольской правды» приводит подробности случившегося: убийство произошло после того, как экспедитор и его гостья попытались вступить в интимную близость, но у мужчины ничего не получилось. Бизнесвумен сгоряча назвала его импотентом, тот в ярости схватил топор и искромсал любовницу.

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