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    Врачи: Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии

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    • Фото: Саверкин Александр / ТАСС
    Врачи: Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии

    Врачи: Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии

    Врачи: Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
  • Фото: Саверкин Александр / ТАСС

    • Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова, который был госпитализирован с инсультом.

    Как сообщили в Первой градской больнице, на сегодняшнее утро состояние артиста оценивается как тяжелое. Кокшенов по-прежнему остается в реанимации, передает ТАСС.

    смотретьДочь госпитализированного актера Кокшенова рассказала о самочувствии отца
    Дочь госпитализированного актера Кокшенова рассказала о самочувствии отца
    Напомним, накануне 81-летнему артисту стало плохо на улице, скорую помощь ему вызвали прохожие. Кокшенов был доставлен в больницу с инсультом. Как рассказала дочь актера, в настоящее время он «получает много препаратов и отдыхает».

    Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в «Спортлото-82», «Не может быть!», «По улицам комод водили…», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и многих других. Также известен как режиссер.

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