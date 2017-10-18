«Обсуждать нечего»: Песков об участии Навального в выборах

официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в вопросе об участии оппозиционера Алексея Навального в выборах президента «обсуждать нечего». Эту тему исчерпывающе прокомментировал Центризбирком.
Дмитрий Песков: «Обсуждение этого вопроса идет только в СМИ, мы в этих обсуждениях не участвуем. Позиция ЦИК известна. Обсуждать нечего. Просто темы нет».
Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что согласно законодательству Навальный сможет участвовать в выборах только после 2028 года. Она отметила, что, несмотря на то что оппозиционер осужден условно, его преступление квалифицируется как тяжкое, а люди, которые осуждены по этим статьям, не имеют права участвовать в выборах.
Напомним, Алексей Навальный осужден условно по статье о присвоении и растрате по делу «Кировлеса», которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Статья относится к разряду тяжких, согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.
Сам Навальный ранее заявлял о своих планах участвовать в выборах президента в марте 2018 года. По его мнению, участвовать в выборах не может тот, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, а он приговорен условно.
Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что согласно законодательству Навальный сможет участвовать в выборах только после 2028 года. Она отметила, что, несмотря на то что оппозиционер осужден условно, его преступление квалифицируется как тяжкое, а люди, которые осуждены по этим статьям, не имеют права участвовать в выборах.
Напомним, Алексей Навальный осужден условно по статье о присвоении и растрате по делу «Кировлеса», которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Статья относится к разряду тяжких, согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.
Сам Навальный ранее заявлял о своих планах участвовать в выборах президента в марте 2018 года. По его мнению, участвовать в выборах не может тот, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, а он приговорен условно.
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