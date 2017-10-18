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    В Ачинске горожане начали сбор денег для спасения парка. Красноярский край, парки и скверы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ачинске горожане начали сбор денег для спасения парка

    В Ачинске горожане начали сбор денег для спасения парка

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    В Ачинске горожане начали сбор денег для спасения парка

    В Ачинске горожане начали сбор денег для спасения парка

    В Ачинске горожане начали сбор денег для спасения парка

      Жители Ачинска, который находится на юге Красноярского края, начали собирать деньги, чтобы спасти городской парк. Несколько лет назад железная дорога продала его крупному бизнесмену. С тех пор место отдыха пришло в упадок. Исчезли лавочки, урны и фонари, а бетонные дорожки превратились в пыль. Повлиять на предпринимателя власти не смогли. И тогда горожане решили сами выкупить сквер.

      Активисты ачинского совета ветеранов презентуют план по спасению городского парка. Зеленая кубышка переходит из рук в руки, пенсионеры с готовностью сдают деньги. Банку с символичной головой жабы горожане наполняют, чтобы выкупить некогда любимое место отдыха у местных бизнесменов. Больше 5 лет жители пытаются обязать хозяев сквера содержать его в нормальном состоянии.

      Светлана Макшанова, председатель совета ветеранов: «С первичными ветеранскими организациями, у нас их достаточно много, мы обратимся в каждый коллектив, каждый заведет свою копилку, чтобы владельцу было стыдно. Такую инициативу хотим по всему городу распространить. Мы соберем эти деньги».

      Осколками бутылочного стекла вымощена теперь дорога в парк. Нет ни лавочек, ни урн, ни фонарей — все исчезло. В таком состоянии территория находится с тех пор, как перешла в частные руки. Из общественного места сквер превратился в злачное. От бесхозности страдают даже деревья. Когда-то здесь были карусели и колесо обозрения, а городские праздники собирали тысячи человек. Теперь собирать здесь можно только мусор.

      До 2010 года парк был ведомственным, потом представители РЖД предложили мэрии его выкупить. Но лишних двух с половиной миллионов в бюджете не нашлось, лакомый кусок земли приобрели двое бизнесменов. Коммуникации под рукой, идеальное место для строительства дорогой недвижимости. Развитие зеленой зоны в планы предпринимателей явно не входило. Подробности — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.

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