Российские военные помогают вернуться домой сирийским беженцам

Специалисты российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили 2 тонны гуманитарной помощи в населенный пункт, расположенный недалеко от Дамаска. Местным жителям не хватает воды, продуктов и лекарств. Несколько дней назад город освободили от террористов, беженцы начали возвращаться в свои дома.

Небольшой городок Муадамия в пригороде Дамаска совсем недавно был в огне, за него велись особенно тяжелые бои. Местные жители рассказывают, что одна улица в течение суток могла несколько раз переходить из рук в руки. Здесь не осталось ни одного неповрежденного здания, а о присутствии террористов помнит каждый прохожий. Бежать от смерти пришлось целому городу.



Территорию Муадамии 3 года контролировали экстремисты. Во время боевых действий здесь погибли 800 мирных жителей. Большая часть из них стала жертвами обстрелов, многих казнили прямо на главной городской площади.



Сегодня люди, еще оглушенные войной, встречают российский гуманитарный конвой. Пятьсот продуктовых комплектов предназначены для самых нуждающихся. За едой выстроилась очередь из тех, кто совсем недавно вернулся в родной город, а таких здесь больше тысячи человек. Подробности — в репортаже корреспондента Ильи Ушенина.