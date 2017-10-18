Нападения на полицейских: спецслужбы ищут связь между взрывами в Турции и Швеции

Этой ночью жители маленького городка Хельсингборга, расположенного на юге Швеции, содрогнулись от мощного взрыва. Бомба сработала у входа в полицейский участок. Аналогичная атака произошла накануне у автобуса со стражами порядка на
юго-востоке Турции.
В результате нападения в турецком курортном Мерсине пострадали 19 человек, 17 из них — полицейские. Взрывное устройство сработало возле автобуса, в котором ехали правоохранители. По информации Ростуризма, наших отдыхающих среди раненых нет. Мерсин хоть и находится на берегу Средиземного моря, но популярностью у россиян не пользуется. Это в первую очередь порт, и только потом курорт.
В Швеции взрыв тоже прогремел на юге страны. В небольшом городке Хельсингборге бомба была заложена возле полицейского участка. Здание получило повреждения, но среди сотрудников или прохожих пострадавших нет, так как атака произошла ночью.
Как передает корреспондент Алина Репина, в обоих случаях мишенью стали правоохранители, поэтому спецслужбы сейчас ищут связь между этими нападениями. Ответственность за случившееся в обеих странах на себя никто не взял. Инцидент в Мерсине местная пресса традиционно связывает с боевиками из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Там приписывают практически все подобные нападения на полицейских на юге страны. Власти на 3 месяца продлили режим чрезвычайного положения, который ввели после неудавшегося госпереворота в июле 2016 года. Критики нынешнего правительства и вовсе считают, что взрыв выгоден властям, так как появился повод для продления режима ЧП.
Что касается Швеции, то там нападение, напротив, связывают с местными преступными кланами. Многие помнят загадочную волну поджогов машин, прокатившихся по Швеции, и нападения мигрантских группировок на полицейских. Весьма вероятно, что связи между атакам в Турции и Швеции все-таки нет.
В Швеции взрыв тоже прогремел на юге страны. В небольшом городке Хельсингборге бомба была заложена возле полицейского участка. Здание получило повреждения, но среди сотрудников или прохожих пострадавших нет, так как атака произошла ночью.
Как передает корреспондент Алина Репина, в обоих случаях мишенью стали правоохранители, поэтому спецслужбы сейчас ищут связь между этими нападениями. Ответственность за случившееся в обеих странах на себя никто не взял. Инцидент в Мерсине местная пресса традиционно связывает с боевиками из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Там приписывают практически все подобные нападения на полицейских на юге страны. Власти на 3 месяца продлили режим чрезвычайного положения, который ввели после неудавшегося госпереворота в июле 2016 года. Критики нынешнего правительства и вовсе считают, что взрыв выгоден властям, так как появился повод для продления режима ЧП.
Что касается Швеции, то там нападение, напротив, связывают с местными преступными кланами. Многие помнят загадочную волну поджогов машин, прокатившихся по Швеции, и нападения мигрантских группировок на полицейских. Весьма вероятно, что связи между атакам в Турции и Швеции все-таки нет.
Комментарии