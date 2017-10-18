В Кремле прокомментировали беспорядки в Киеве

В Кремле следят за развитием событий в Киеве, где проходят массовые акции протеста, и отмечают нестабильность обстановки, сообщил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Мы наблюдаем за тем, что происходит. Ситуация там далека от стабильной, это очевидный факт».
Песков также отметил, что пока невозможно говорить о том, повлияет ли ситуация в Киеве на реализацию минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус», «Свобода», а также «Самопомощь», «Батькивщина», «Гражданская позиция», партии Саакашвили «Движение новых сил» и нескольких общественных организаций устроили массовую акцию у стен Верховной рады. Саакашвили выступил на митинге и призвал внести изменения в избирательное законодательство страны. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенности и создать антикоррупционной суд.
Тем временем правоохранители усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре. Вечером между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. После этих столкновений украинская полиция возбудила уголовное дело, а митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались там на ночь. Силовики пообещали лагерь не трогать.
Утром в среду у здания Верховной рады остаются около 200 участников оппозиционной акции с требованием «большой политической реформы». На проезжей части улицы размещены палатки митингующих.
Песков также отметил, что пока невозможно говорить о том, повлияет ли ситуация в Киеве на реализацию минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус», «Свобода», а также «Самопомощь», «Батькивщина», «Гражданская позиция», партии Саакашвили «Движение новых сил» и нескольких общественных организаций устроили массовую акцию у стен Верховной рады. Саакашвили выступил на митинге и призвал внести изменения в избирательное законодательство страны. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенности и создать антикоррупционной суд.
Тем временем правоохранители усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре. Вечером между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. После этих столкновений украинская полиция возбудила уголовное дело, а митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались там на ночь. Силовики пообещали лагерь не трогать.
Утром в среду у здания Верховной рады остаются около 200 участников оппозиционной акции с требованием «большой политической реформы». На проезжей части улицы размещены палатки митингующих.
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