Украинский спецназ взял центр Киева и резиденцию Порошенко под усиленную охрану

Резиденция украинского лидера Петра Порошенко в пригороде Киева находится под усиленной охраной.
О дополнительных мерах безопасности рассказала депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая. По ее словам, у стен президентского дома много силовиков и техники.
По словам депутата Войцицкой, такие меры безопасности правоохранители объяснили «проведением учений».
Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус», «Свобода», а также «Самопомощь», «Батькивщина», «Гражданская позиция», партии Саакашвили «Движение новых сил» и нескольких общественных организаций устроили массовую акцию у стен Верховной рады. Михаил Саакашвили выступил на митинге и призвал внести изменения в избирательное законодательство страны. К словам бывшего грузинского президента присоединились собравшиеся и потребовали отменить депутатскую неприкосновенность и создать антикоррупционный суд. В следующий раз демонстранты планируют выйти на улицы Киева, когда украинский парламент будет рассматривать их предложения.
Тем временем правоохранители усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре. Вечером между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. После этих столкновений украинская полиция возбудила уголовное дело, а митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались там на ночь. Силовики пообещали лагерь не трогать.
Те, що сьогодні задля забезпечення порядку в місцях проведення акцій в центрі було задіяно багато силовиків — Ок, розумі…Опубликовано Victoria Voytsitska 17 октября 2017 г.
По словам депутата Войцицкой, такие меры безопасности правоохранители объяснили «проведением учений».
Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус», «Свобода», а также «Самопомощь», «Батькивщина», «Гражданская позиция», партии Саакашвили «Движение новых сил» и нескольких общественных организаций устроили массовую акцию у стен Верховной рады. Михаил Саакашвили выступил на митинге и призвал внести изменения в избирательное законодательство страны. К словам бывшего грузинского президента присоединились собравшиеся и потребовали отменить депутатскую неприкосновенность и создать антикоррупционный суд. В следующий раз демонстранты планируют выйти на улицы Киева, когда украинский парламент будет рассматривать их предложения.
Тем временем правоохранители усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре. Вечером между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. После этих столкновений украинская полиция возбудила уголовное дело, а митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались там на ночь. Силовики пообещали лагерь не трогать.
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