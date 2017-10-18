В Оренбургской области в двух ДТП погибли 6 взрослых и ребенок

Правоохранители Оренбургской области выясняют обстоятельства двух крупных автокатастроф, которые произошли в разных районах региона. На автодороге, ведущей в Самару, при лобовом столкновении двух легковушек погибли 3 взрослых и ребенок, а в Первомайском районе жертвами ДТП стали 3 человека.
Как сообщается на сайте регионального МВД, на трассе Оренбург — Самара столкнулись Mazda и автобус. В результате 3 человека, ехавшие в иномарке, погибли, ребенок получил травмы и доставлен в больницу. В автобусе никто не пострадал. На месте катастрофы работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Еще одна трагедия произошла ночью на 335-м километре автодороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. В Первомайском районе Оренбургской области 43-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигавшийся в сторону Уральска, не справился с управлением, выскочил на встречку и врезался в автомобиль ВАЗ-21120, за рулем которого находился 30-летний местный житель.
Жертвами катастрофы стали оба водителя и ехавшие в «Ладе» на пассажирских сидениях 31-летний мужчина и пятилетний ребенок. Их спутница с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Причины столкновения устанавливают инспекторы.
Еще одна трагедия произошла ночью на 335-м километре автодороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. В Первомайском районе Оренбургской области 43-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигавшийся в сторону Уральска, не справился с управлением, выскочил на встречку и врезался в автомобиль ВАЗ-21120, за рулем которого находился 30-летний местный житель.
Жертвами катастрофы стали оба водителя и ехавшие в «Ладе» на пассажирских сидениях 31-летний мужчина и пятилетний ребенок. Их спутница с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Причины столкновения устанавливают инспекторы.
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