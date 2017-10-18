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    Взрыв полицейского автобуса в курортном Мерсине турецкие власти назвали терактом. Турция, бомбы, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв полицейского автобуса в курортном Мерсине турецкие власти назвали терактом

    Взрыв полицейского автобуса в курортном Мерсине турецкие власти назвали терактом

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    Взрыв полицейского автобуса в курортном Мерсине турецкие власти назвали терактом

    Взрыв полицейского автобуса в курортном Мерсине турецкие власти назвали терактом

    Взрыв полицейского автобуса в курортном Мерсине турецкие власти назвали терактом
    • Фото: Associated Press © 2017

      • Возросло число пострадавших при взрыве автобуса в курортном городе Мерсине, что на юго-востоке Турции. По последним данным, ранения получили 17 полицейских и один гражданский.

      Как сообщают местные власти, спрятанная в мусорном контейнере бомба дистанционно была приведена в действие, когда мимо проезжал автобус с правоохранителями. В Ростуризме говорят, что информации о пострадавших в результате атаки россиянах не поступало.

      Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, выступая в парламенте, назвал произошедшее терактом. Власти еще на 3 месяца продлили действие режима чрезвычайного положения, которое ввели в Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года.

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