Взрыв полицейского автобуса в курортном Мерсине турецкие власти назвали терактом

Возросло число пострадавших при взрыве автобуса в курортном городе Мерсине, что на
юго-востоке Турции. По последним данным, ранения получили 17 полицейских и один гражданский.
Как сообщают местные власти, спрятанная в мусорном контейнере бомба дистанционно была приведена в действие, когда мимо проезжал автобус с правоохранителями. В Ростуризме говорят, что информации о пострадавших в результате атаки россиянах не поступало.
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, выступая в парламенте, назвал произошедшее терактом. Власти еще на 3 месяца продлили действие режима чрезвычайного положения, которое ввели в Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года.
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, выступая в парламенте, назвал произошедшее терактом. Власти еще на 3 месяца продлили действие режима чрезвычайного положения, которое ввели в Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года.
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