Всемирную хартию благодарных людей подписали участники фестиваля молодежи

Волонтеры ООН из 34 стран, которые сейчас находятся в Сочи и принимают участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, подписали Всемирную хартию благодарных людей.

В документе на 6 языках записано обещание хранить общечеловеческие ценности, делать добро и благодарить людей по всему миру за те хорошие вещи, которые они сделали. Кроме того, стартовала акция «Благодарю». Каждый из участников фестиваля может отправить любому человеку специальную открытку со словами благодарности, которую можно выбрать в почтовых отделениях.



Участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов: «Я представляю Индию, но работаю здесь, в России. И для меня великая честь представлять свою страну, подписать эту хартию и принять участие в этой инициативе».



Россия уже в третий раз принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мероприятия проходят по всей стране, а главные события разворачиваются в Олимпийском парке Сочи. Там собрались порядка 20 тысяч молодых профессионалов из более чем 180 стран.