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    В Португалии лесные пожары унесли жизни 41 человека. Португалия, лесные пожары, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Португалии лесные пожары унесли жизни 41 человека

    В Португалии лесные пожары унесли жизни 41 человека

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    В Португалии лесные пожары унесли жизни 41 человека

    В Португалии лесные пожары унесли жизни 41 человека

    В Португалии лесные пожары унесли жизни 41 человека
    • Фото: Associated Press © 2017, Armando Franca

      • В результате бушующих в Португалии лесных пожаров погиб как минимум 41 человек, более 70 пострадали.

      Данные о жертвах и раненых обнародовало агентство France-Presse. Пламенем охвачены центральные и северные районы страны. Всего зафиксированы десятки очагов возгорания. В тушении задействованы тысячи человек.

      Ранее глава российского МЧС России Владимир Пучков направил в Португалию телеграмму с предложением помощи. Наши спасатели уже участвовали в тушении лесных пожаров в Португалии осенью прошлого и весной этого года.

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