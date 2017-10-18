В Португалии лесные пожары унесли жизни 41 человека

В результате бушующих в Португалии лесных пожаров погиб как минимум 41 человек, более 70 пострадали.
Данные о жертвах и раненых обнародовало агентство France-Presse. Пламенем охвачены центральные и северные районы страны. Всего зафиксированы десятки очагов возгорания. В тушении задействованы тысячи человек.
Ранее глава российского МЧС России Владимир Пучков направил в Португалию телеграмму с предложением помощи. Наши спасатели уже участвовали в тушении лесных пожаров в Португалии осенью прошлого и весной этого года.
Ранее глава российского МЧС России Владимир Пучков направил в Португалию телеграмму с предложением помощи. Наши спасатели уже участвовали в тушении лесных пожаров в Португалии осенью прошлого и весной этого года.
Комментарии