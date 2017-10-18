У берегов Австралии ищут рыбаков с затонувшего траулера

Проливные дожди осложняют проведение
поисково-спасательной операции у австралийских берегов, где в ночь на вторник перевернулось рыболовецкое судно.
Как пишет ТАСС со ссылкой на австралийские СМИ, траулер «Дайана» вел промысел трепанга. Судно перевернулось в ночь с понедельника на вторник в заливе Бастард-Бэй.
На борту траулера находились семь человек, один из них сумел спастись. Он несколько часов провел на поверхности корпуса перевернувшегося траулера. А после того, как судно затонуло, сумел продержаться на воде еще несколько часов до того, как его заметили с борта проходящей мимо яхты.
В поисковой операции задействованы самолет, шесть вертолетов и несколько десятков судов.
На борту траулера находились семь человек, один из них сумел спастись. Он несколько часов провел на поверхности корпуса перевернувшегося траулера. А после того, как судно затонуло, сумел продержаться на воде еще несколько часов до того, как его заметили с борта проходящей мимо яхты.
В поисковой операции задействованы самолет, шесть вертолетов и несколько десятков судов.
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