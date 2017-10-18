В Приморье за сутки потушили 700 гектаров горящих лесов

Специалисты продолжают бороться с огнем в лесах Приморья, охваченных масштабными лесными пожарами.
Сообщение пресс-службы администрации Приморского края: «В Приморье за прошедшие сутки ликвидировано 8 лесных пожаров. Пожары потушены в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе на площади более 700 гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники. Сейчас большинство пожаров действуют в труднодоступной для проезда техники местности .
В администрации Приморского края говорят, что в регионе по-прежнему сухая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня. В шести районах тушение горящих лесов продолжается, в Приморье все еще действуют 16 пожаров на площади около 2,5 тысячи гектаров. Огонь локализован на площади около 1,7 тысячи гектаров, пишет „Интерфакс“».
В администрации Приморского края говорят, что в регионе по-прежнему сухая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня. В шести районах тушение горящих лесов продолжается, в Приморье все еще действуют 16 пожаров на площади около 2,5 тысячи гектаров. Огонь локализован на площади около 1,7 тысячи гектаров, пишет „Интерфакс“».
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