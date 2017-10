Букер-2017 получил американский писатель Джордж Сондерс

На торжественной церемонии в лондонской ратуше было объявлено имя победителя Букеровской премии. Им стал 58-летний американский писатель Джордж Сондерс за роман Lincoln in the Bardo («Линкольн в бардо»), пишет РИА Новости Книга рассказывает о том, как президент США Авраам Линкольн приходит в 1862 году на могилу своего сына, умершего в возрасте 11 лет. На кладбище Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют «бардо», и ведет беседы с душами умерших людей., председатель жюри: «Форма и стиль этого совершенно оригинального романа представляет собой остроумный, тонкий и трогательный рассказ».Напомним, в прошлом году лауреатом Букеровской премии также стал американский писатель . Тогда награду получил Пол Битти за роман «Распродажа» (The Sellout).