Букер-2017 получил американский писатель Джордж Сондерс

Лауреатом Букеровской премии 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс.
На торжественной церемонии в лондонской ратуше было объявлено имя победителя Букеровской премии. Им стал 58-летний американский писатель Джордж Сондерс за роман Lincoln in the Bardo («Линкольн в бардо»), пишет РИА Новости.
Книга рассказывает о том, как президент США Авраам Линкольн приходит в 1862 году на могилу своего сына, умершего в возрасте 11 лет. На кладбище Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют «бардо», и ведет беседы с душами умерших людей.
Лола Янг, председатель жюри: «Форма и стиль этого совершенно оригинального романа представляет собой остроумный, тонкий и трогательный рассказ».
Напомним, в прошлом году лауреатом Букеровской премии также стал американский писатель. Тогда награду получил Пол Битти за роман «Распродажа» (The Sellout).
Книга рассказывает о том, как президент США Авраам Линкольн приходит в 1862 году на могилу своего сына, умершего в возрасте 11 лет. На кладбище Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют «бардо», и ведет беседы с душами умерших людей.
Лола Янг, председатель жюри: «Форма и стиль этого совершенно оригинального романа представляет собой остроумный, тонкий и трогательный рассказ».
The Man Booker round-up — Life has just changed for George Saunders #ManBooker2017 https://t.co/f1v4eC2LAq pic.twitter.com/ujyJQupZ69— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 17 октября 2017 г.
Напомним, в прошлом году лауреатом Букеровской премии также стал американский писатель. Тогда награду получил Пол Битти за роман «Распродажа» (The Sellout).
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