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    Букер-2017 получил американский писатель Джордж Сондерс

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    <nobr>Букер-2017</nobr> получил американский писатель Джордж Сондерс

    Букер-2017 получил американский писатель Джордж Сондерс

    <nobr>Букер-2017</nobr> получил американский писатель Джордж Сондерс
  • Фото: Associated Press © 2017, Kirsty Wigglesworth

    • Лауреатом Букеровской премии 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс.

    На торжественной церемонии в лондонской ратуше было объявлено имя победителя Букеровской премии. Им стал 58-летний американский писатель Джордж Сондерс за роман Lincoln in the Bardo («Линкольн в бардо»), пишет РИА Новости.

    Книга рассказывает о том, как президент США Авраам Линкольн приходит в 1862 году на могилу своего сына, умершего в возрасте 11 лет. На кладбище Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют «бардо», и ведет беседы с душами умерших людей.

    Лола Янг, председатель жюри: «Форма и стиль этого совершенно оригинального романа представляет собой остроумный, тонкий и трогательный рассказ».




    Напомним, в прошлом году лауреатом Букеровской премии также стал американский писатель. Тогда награду получил Пол Битти за роман «Распродажа» (The Sellout).

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