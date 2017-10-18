Сделано в тюрьме: какие популярные товары производят в местах заключения

На грандиозной международной выставке «Интерполитех», где представляют средства обеспечения безопасности государства, 3 квадратных километра занимают стенды Федеральной службы исполнения наказаний. Все экспонаты выполнены руками заключенных.
Оказывается, продукция из-за колючей проволоки уже давно покорила рынок. Только об этом почти никто не знает. Сейчас все, кто развивает этот бизнес, думают: что, если взять да и вывести пока еще негласный бренд из тени? Будут ли покупать товары с маркировкой «сделано в тюрьме», или это отпугнет покупателя, выяснял корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Что общего у деревянной лошадки, детской площадки, кильки в томатном соусе, пластиковых окон, сувенирного оружия и мебели для детского сада? Во-первых, все это произведено руками заключенных. Во-вторых, все это можно купить, даже бубен народов севера и юрту.
Рустам Степаненко, заместитель директора ФСИН, действительный государственный советник юстиции РФ: «Думаю, что здесь самое главное, — соотношение цены и качества. Те же детские городки, они очень хорошего качества».
В новых реалиях даже замдиректора ФСИН говорит, как руководитель управления по продажам. А товар нужно представлять лицом, вернее торговой маркой. Пока место происхождения товара показано лишь намеком, например, дельфинчики на мангале, сделанном в тюрьме для смертников «черный дельфин». Маркетологи знают, что за любым логотипом, прежде всего, стоит репутация. И с ней дела обстоят очень неплохо.
И кто бы мог подумать, что это коснется даже тюремной еды. Осужденный Терехин теперь освоил еще одно значение слова «вязать»: за день до 50 килограммов колбасы делает.
Владимир Терёхин, осужденный: «Колбаса хорошая. На порядок лучше чем в магазине».
В отличие от большинства пищевых производств, обслуживающих собственные нужды ФСИН, в этой красноярской колонии колбасу экспортируют за колючую проволоку. Рядом с проходной расположен ларек, в который стоит очередь за этими продуктами.
Одним из пионеров производства строгого режима был предприниматель Сергей Жиренко. 12 лет назад он искал, где разместить сталелитейный цех. Теперь в кыштымских колониях в 100 километрах от Челябинска работает огромное предприятие.
Сергей Жиренко, предприниматель: «Раньше нас не воспринимали всерьез, сейчас все поменялось. Мы освоили около 500 наименований литейной продукции. Достаточно много, чтобы конкурировать с теми, кто занимается производством на гражданской территории».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Что общего у деревянной лошадки, детской площадки, кильки в томатном соусе, пластиковых окон, сувенирного оружия и мебели для детского сада? Во-первых, все это произведено руками заключенных. Во-вторых, все это можно купить, даже бубен народов севера и юрту.
Рустам Степаненко, заместитель директора ФСИН, действительный государственный советник юстиции РФ: «Думаю, что здесь самое главное, — соотношение цены и качества. Те же детские городки, они очень хорошего качества».
В новых реалиях даже замдиректора ФСИН говорит, как руководитель управления по продажам. А товар нужно представлять лицом, вернее торговой маркой. Пока место происхождения товара показано лишь намеком, например, дельфинчики на мангале, сделанном в тюрьме для смертников «черный дельфин». Маркетологи знают, что за любым логотипом, прежде всего, стоит репутация. И с ней дела обстоят очень неплохо.
И кто бы мог подумать, что это коснется даже тюремной еды. Осужденный Терехин теперь освоил еще одно значение слова «вязать»: за день до 50 килограммов колбасы делает.
Владимир Терёхин, осужденный: «Колбаса хорошая. На порядок лучше чем в магазине».
В отличие от большинства пищевых производств, обслуживающих собственные нужды ФСИН, в этой красноярской колонии колбасу экспортируют за колючую проволоку. Рядом с проходной расположен ларек, в который стоит очередь за этими продуктами.
Одним из пионеров производства строгого режима был предприниматель Сергей Жиренко. 12 лет назад он искал, где разместить сталелитейный цех. Теперь в кыштымских колониях в 100 километрах от Челябинска работает огромное предприятие.
Сергей Жиренко, предприниматель: «Раньше нас не воспринимали всерьез, сейчас все поменялось. Мы освоили около 500 наименований литейной продукции. Достаточно много, чтобы конкурировать с теми, кто занимается производством на гражданской территории».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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