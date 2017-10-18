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    Дочь госпитализированного актера Кокшенова рассказала о самочувствии отца. артисты, здоровье, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДочь госпитализированного актера Кокшенова рассказала о самочувствии отца

    Дочь госпитализированного актера Кокшенова рассказала о самочувствии отца

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    Дочь госпитализированного актера Кокшенова рассказала о самочувствии отца

    Дочь госпитализированного актера Кокшенова рассказала о самочувствии отца

    Дочь госпитализированного актера Кокшенова рассказала о самочувствии отца

      Скорую помощь почувствовавшему себя плохо актеру Михаилу Кокшенову вызвали прохожие на улице.

      Стали известны подробности происшествия с актером Михаилом Кокшеновым. Сообщается, что 81-летнему артисту стало плохо на улице и скорую помощь ему вызвали прохожие.

      Дочь популярного артиста рассказала о его самочувствии.

      Алевтина Вокрош, дочь актера Михаила Кокшенова: «Я находилась в торговом центре, мне позвонили. Папа госпитализирован с инсультом. Сейчас состояние стабильное, он находится в реанимации. Мы надеемся, что все будет хорошо, потому что он вел здоровый образ жизни и это первый раз, когда он попал в больницу. Надеемся, что все будет нормально. Он в сознании, сам дышит, без аппаратов. Папа получает много препаратов и отдыхает».

      Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Самыми популярными его работами стали роли в картинах «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

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