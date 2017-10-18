Эксперты объяснили, зачем Саакашвили нужен новый Майдан

Как Украина вступает в очередной Майдан. Во что выльется новое жесткое противостояние в Киеве?
В правительственном квартале Киева усилена охрана, полиция перекрыла движение в центре. К вечеру между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. Митингующие остались на ночь в разбитом возле Рады палаточном городке. Как сообщает РИА Новости, сейчас ситуация спокойная.
А во вторник днем Киев погрузился в хаос: слезоточивый газ, дымовая завеса и пострадавшие. Так выглядела масштабная акция протеста, которую организовали у Верховной рады противники действующей украинской власти во главе с Михаилом Саакашвили. К парламенту пришли более 6 тысяч человек. Люди требовали отставки президента Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности и создания в стране антикоррупционного суда. Все это явно напоминает события осени 2013 года. Тогда тоже все начиналось с таких же митингов, лозунгов и палаток у Верховной Рады. Но никто и подумать не мог, что обычная акция протеста выльется в кровавые события и переворот. К чему приведет это новое противостояние, пытался понять корреспондент НТВ Алексей Поляков.
«Чужой среди своих» и наоборот: Михаил Саакашвили появился перед зданием Рады в плотном кольце людей, которых пришлось расталкивать, чтобы дать экс-губернатору взойти на сцену и неожиданно заговорить на украинском. Впрочем, закончив обязательную программу, Саакашвили быстро перешел на привычный для себя совсем не грузинский язык.
Михаил Саакашвили: «В Украине нет больше политического процесса. В Украине есть „разводняк“, в Украине есть игра в напёрстки. И в Украине есть воля одного человека, которому Верховная рада нужна, как фиговый лист для прикрытия своих кланов и своих действий».
Пока Саакашвили выступал на сцене, народный депутат Владимир Парасюк, известный больше своими драками, чем законами, снова выяснял отношения. На этот раз — с бывшим министром обороны Валерием Гелетеем, припоминая тому поражение в котле под Иловайском. Жарко было и в самой Раде. Там группа депутатов сорвала заседание согласительного совета, объявив, что не те вопросы они обсуждают, «а надо прислушаться к протестующим». И начать обсуждать создание антикоррупционного суда, выборы по открытым спискам и отмену депутатской неприкосновенности. Но не в том виде, в котором ее предлагал Порошенко.
Сергей Лещенко, народный депутат Украины: «Этот законопроект полностью повторяет депутатский, только с одной разницей: отменять неприкосновенность Порошенко хочет со следующего созыва Рады. То есть на его клан, который последние 3 года грабит Украину, эти поправки распространяться не будут».
Эксперты полагают, что Саакашвили вряд ли станет официальным лицом нового украинского сопротивления, памятуя, что Саакашвили — варяг, призванный самим Порошенко на украинскую землю. То есть, они были, если не друзьями, то явно соратниками. Когда-то Саакашвили уверял, что никакие высокие украинские посты ему не интересны, что закончит он работу в Одессе и вернется обратно в Грузию. А потом все пошло не так. Губернатор сначала стал открыто обвинять президента в коррупции, потом они перессорились из-за контроля над крупными предприятиями.
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: «Саакашвили имел своего прокурора в Одесской области, своего таможенника, своего руководителя полиции. То есть, такая „мини-Грузия“ в Одесской области формировалась. В какой-то момент политические амбиции этой „мини-Грузии“ перешагнули ту грань, которую провел для Саакашвили Порошенко».
Саакашвили не может баллотироваться в президенты, ведь у него отобрали гражданство, и по цензу проживания он не подходит. Он даже депутатом не может быть. Тогда зачем вообще ему весь этот «михомайдан»?
Юрий Кот, журналист: «Один мой близкий друг общается с окружением Михаила Саакашвили в Киеве. И он говорит, соратники Саакашвили признают, что тот „придет во власть ненадолго“. И стоит задача, как можно больше украсть. То есть, у них задача не строить страну, у них задача ее грабить».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
А во вторник днем Киев погрузился в хаос: слезоточивый газ, дымовая завеса и пострадавшие. Так выглядела масштабная акция протеста, которую организовали у Верховной рады противники действующей украинской власти во главе с Михаилом Саакашвили. К парламенту пришли более 6 тысяч человек. Люди требовали отставки президента Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности и создания в стране антикоррупционного суда. Все это явно напоминает события осени 2013 года. Тогда тоже все начиналось с таких же митингов, лозунгов и палаток у Верховной Рады. Но никто и подумать не мог, что обычная акция протеста выльется в кровавые события и переворот. К чему приведет это новое противостояние, пытался понять корреспондент НТВ Алексей Поляков.
«Чужой среди своих» и наоборот: Михаил Саакашвили появился перед зданием Рады в плотном кольце людей, которых пришлось расталкивать, чтобы дать экс-губернатору взойти на сцену и неожиданно заговорить на украинском. Впрочем, закончив обязательную программу, Саакашвили быстро перешел на привычный для себя совсем не грузинский язык.
Михаил Саакашвили: «В Украине нет больше политического процесса. В Украине есть „разводняк“, в Украине есть игра в напёрстки. И в Украине есть воля одного человека, которому Верховная рада нужна, как фиговый лист для прикрытия своих кланов и своих действий».
Пока Саакашвили выступал на сцене, народный депутат Владимир Парасюк, известный больше своими драками, чем законами, снова выяснял отношения. На этот раз — с бывшим министром обороны Валерием Гелетеем, припоминая тому поражение в котле под Иловайском. Жарко было и в самой Раде. Там группа депутатов сорвала заседание согласительного совета, объявив, что не те вопросы они обсуждают, «а надо прислушаться к протестующим». И начать обсуждать создание антикоррупционного суда, выборы по открытым спискам и отмену депутатской неприкосновенности. Но не в том виде, в котором ее предлагал Порошенко.
Сергей Лещенко, народный депутат Украины: «Этот законопроект полностью повторяет депутатский, только с одной разницей: отменять неприкосновенность Порошенко хочет со следующего созыва Рады. То есть на его клан, который последние 3 года грабит Украину, эти поправки распространяться не будут».
Эксперты полагают, что Саакашвили вряд ли станет официальным лицом нового украинского сопротивления, памятуя, что Саакашвили — варяг, призванный самим Порошенко на украинскую землю. То есть, они были, если не друзьями, то явно соратниками. Когда-то Саакашвили уверял, что никакие высокие украинские посты ему не интересны, что закончит он работу в Одессе и вернется обратно в Грузию. А потом все пошло не так. Губернатор сначала стал открыто обвинять президента в коррупции, потом они перессорились из-за контроля над крупными предприятиями.
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: «Саакашвили имел своего прокурора в Одесской области, своего таможенника, своего руководителя полиции. То есть, такая „мини-Грузия“ в Одесской области формировалась. В какой-то момент политические амбиции этой „мини-Грузии“ перешагнули ту грань, которую провел для Саакашвили Порошенко».
Саакашвили не может баллотироваться в президенты, ведь у него отобрали гражданство, и по цензу проживания он не подходит. Он даже депутатом не может быть. Тогда зачем вообще ему весь этот «михомайдан»?
Юрий Кот, журналист: «Один мой близкий друг общается с окружением Михаила Саакашвили в Киеве. И он говорит, соратники Саакашвили признают, что тот „придет во власть ненадолго“. И стоит задача, как можно больше украсть. То есть, у них задача не строить страну, у них задача ее грабить».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии