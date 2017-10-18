Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!
    Чиновники выяснят причину гибели детей на уроках физкультуры. дети и подростки, смерть, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧиновники выяснят причину гибели детей на уроках физкультуры

    Чиновники выяснят причину гибели детей на уроках физкультуры

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    Чиновники выяснят причину гибели детей на уроках физкультуры

    Чиновники выяснят причину гибели детей на уроках физкультуры

    Чиновники выяснят причину гибели детей на уроках физкультуры

      В Красноярском крае школьник погиб во время физкультуры. Почему ребенка не успели откачать? И что скрывали от преподавателей родители?

      Трагедия, которая случилась в одной из школ Красноярска, только подтвердила мысль, совсем недавно прозвучавшую в правительстве: необходимо, наконец, понять, почему на уроках физкультуры так часто гибнут школьники: за 2 года — более двухсот случаев. В чем причина гибели школьников на уроках физкультуры: неверно рассчитана нагрузка? Школьным врачам не хватает квалификации? Или дело в родителях, которые не всегда знают о скрытых заболеваниях ребенка? Проблему проанализировал корреспондент НТВ Алексей Петрушко.

      Это был второй урок у четвертого «В», физкультура. Вова вместе с одноклассниками в строю шутил и дурачился. Когда по свистку преподавателя началась разминка, он пробежал круг и упал без чувств.

      Алёна Романова, директор школы: «До приезда скорой мы пытались делать все, что могли: пытались привести в сознание, делали массаж сердца, искусственное дыхание».

      Никаких тяжелых физических нагрузок вроде не было. Педагоги школы говорят, что Вова входил во вторую группу по здоровью. Послабления в таких случаях, конечно, есть, но не настолько, чтобы писать освобождение от физкультуры.

      Сергей Фургал, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы: «Сегодня школьник приходит к врачу и просит освобождение от физкультуры. Нужно сделать наоборот: чтобы врачи выдавали разрешение на посещение уроков физкультуры. Раз дети не справляются с такими нормативами и нагрузками».

      Средний рабочий день школьника от 12 до 16 часов. Физкультура — предмет обязательный. Но нормативы, оказывается, везде могут быть разными. Где-то количество подтягиваний на «пятерку» не менялась еще с советских времен. А где-то, например, сам физрук может наказать «сачков» десятком-другим отжиманий.

      Быть может, родители скрывали от учителей заболевания ребенка? Ведь по закону они не обязаны сообщать школе диагнозы. А как же медосмотры в школе, неужели недосмотрели?

      Только в прошлом году на уроках физкультуры погибло 211 школьников. Но причиной большинства трагедий, согласно той же статистике, стало не слабое здоровье школьников и не тяжелая физическая нагрузка, а халатность при установке спортивного инвентаря.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».


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