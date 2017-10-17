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    Футболисты «Спартака» разгромили «Севилью» в матче Лиги чемпионов

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    Футболисты «Спартака» разгромили «Севилью» в матче Лиги чемпионов

    Футболисты «Спартака» разгромили «Севилью» в матче Лиги чемпионов

    Футболисты «Спартака» разгромили «Севилью» в матче Лиги чемпионов
  • Фото: Associated Press © 2017, Pavel Golovkin

    • Московский «Спартак» одержал убедительную победу над испанской «Севильей» в домашнем матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

    Встреча группы Е третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, прошедшая во вторник в Москве, завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:1.

    В составе «Спартака» мячи забили Квинси Промес (18-я и 90-я минуты), Лоренсо Мельгарехо (58), Денис Глушаков (67) и Луис Адриано (74). У гостей голом отметился Симон Кьер (30).

    Московский «Спартак» в трех матчах турнира одержал одну победу, дважды сыграл вничью и в турнирной таблице с пятью очками занимают второе место, уступая «Ливерпулю».

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