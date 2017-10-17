Сотни тысяч жителей Барселоны вышли на митинг

На митинг в столице Барселоны в поддержку задержанных лидеров каталонских организаций собрались 200 тысяч человек.
Как пишет El País, не менее 200 тысяч человек вышли во вторник на улицы Барселоны на митинг против задержания лидеров двух каталонских партий Национальной ассамблеи Каталонии (ANC) и Òmnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куйшара.
К митингу присоединились некоторые члены каталонского правительства и мэрии Барселоны. Такие же акции протеста состоялись и в ряде других городов Каталонии.
Накануне суд постановил задержать двух сторонников независимости Каталонии по обвинению в попытке мятежа. Каталонские СМИ называют задержанных политическими заключенными. Также открыто расследование в отношении шефа полиции автономии Хосепа Траперо, однако он пока не находится под стражей.
Ранее во вторник Конституционный суд Испании признал закон о референдуме в Каталонии недействительным. Закон был принят властями Каталонии 6 сентября. Мадрид обратился в суд, чтобы установить, имеет ли закон юридическую силу, приостановив его действие. Несмотря на это, власти Каталонии провели референдум, по результатам которого была подписана декларация о независимости. После подписания этого документа глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон приостановил действие декларации, чтобы провести переговоры с властями королевства.
Мадрид не признал результаты референдума и потребовал от Каталонии прояснить «ситуацию с независимостью». Кроме того, власти Испании изучают возможность ограничить автономию региона.
К митингу присоединились некоторые члены каталонского правительства и мэрии Барселоны. Такие же акции протеста состоялись и в ряде других городов Каталонии.
Накануне суд постановил задержать двух сторонников независимости Каталонии по обвинению в попытке мятежа. Каталонские СМИ называют задержанных политическими заключенными. Также открыто расследование в отношении шефа полиции автономии Хосепа Траперо, однако он пока не находится под стражей.
Ранее во вторник Конституционный суд Испании признал закон о референдуме в Каталонии недействительным. Закон был принят властями Каталонии 6 сентября. Мадрид обратился в суд, чтобы установить, имеет ли закон юридическую силу, приостановив его действие. Несмотря на это, власти Каталонии провели референдум, по результатам которого была подписана декларация о независимости. После подписания этого документа глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон приостановил действие декларации, чтобы провести переговоры с властями королевства.
Мадрид не признал результаты референдума и потребовал от Каталонии прояснить «ситуацию с независимостью». Кроме того, власти Испании изучают возможность ограничить автономию региона.
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