Для иностранцев-отличников упростят получение гражданства

МВД и Минобрнауки работают над упрощением процедуры получения гражданства для
иностранцев-отличников.
Как сообщил замглавы Минобрнауки Павел Зенькович, легче получить российский паспорт смогут иностранцы, которые с отличием закончили российские вузы и готовы остаться работать в России.
При этом он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы правом на упрощенное получение гражданства не воспользоваться те, кто враждебно относится к России, передает ТАСС.
Павел Зенькович, заместитель министра образования и науки РФ: «Надо пройти между Сциллой и Харибдой: сделать так, чтобы те, кто приезжает учиться в Россию с хорошими намерениями, приезжали и испытывали минимум трудностей при въезде и при своем пребывании здесь, но при этом не допустить, что этим (упрощенным) режимом воспользовались люди, которые к нашей стране относятся как минимум враждебно».
Отметим, что, по данным Минобрнауки, Россия занимает шестое место в мире по числу иностранных студентов — в РФ их насчитывается 240 тысяч. Приток студентов из других стран приносит в бюджет 1,5 млрд долларов.
При этом он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы правом на упрощенное получение гражданства не воспользоваться те, кто враждебно относится к России, передает ТАСС.
Павел Зенькович, заместитель министра образования и науки РФ: «Надо пройти между Сциллой и Харибдой: сделать так, чтобы те, кто приезжает учиться в Россию с хорошими намерениями, приезжали и испытывали минимум трудностей при въезде и при своем пребывании здесь, но при этом не допустить, что этим (упрощенным) режимом воспользовались люди, которые к нашей стране относятся как минимум враждебно».
Отметим, что, по данным Минобрнауки, Россия занимает шестое место в мире по числу иностранных студентов — в РФ их насчитывается 240 тысяч. Приток студентов из других стран приносит в бюджет 1,5 млрд долларов.
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