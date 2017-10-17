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    Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию

    Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию

    Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в Первую градскую больницу имени Пирогова с подозрением на инсульт.

    Как сообщили медики, сейчас знаменитый артист находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что Кокшенову стало плохо на улице, после чего прохожие вызвали скорую. По данным СМИ, состояние 81-летнего актера оценивается медиками как средней тяжести.

    Михаил Кокшенов хорошо известен зрителям по таким фильмам, как «Не может быть!», «Спортлото-82», «По улицам комод водили…», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и многим другим. Всего он снялся более чем в 100 лентах. Также известен как режиссер.

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