Актер Михаил Кокшенов попал в больницу

Народный артист России Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт.
Народный артист России Михаил Кокшенов был госпитализирован во вторник в Москве с подозрением на инсульт. Как сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации, состояние актера оценивается как средней тяжести.
Источник: «Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали к нему скорую помощь. В состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт он госпитализирован в Первую градскую больницу».
Кокшенов родился в 1936 году. Он снялся более чем в ста фильмах, среди которых «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Кокшенов известен также как театральный актер и как режиссер.
Источник: «Ему стало плохо на улице, прохожие вызвали к нему скорую помощь. В состоянии средней тяжести с подозрением на инсульт он госпитализирован в Первую градскую больницу».
Кокшенов родился в 1936 году. Он снялся более чем в ста фильмах, среди которых «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Кокшенов известен также как театральный актер и как режиссер.
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