Сотрудники Росгвардии получат бьющие током щиты

Российские правоохранители к концу 2018 года могут вооружиться щитами со встроенным электрошокером.
За основу нового оружия взят щит из крепкого поликарбоната, который уже используется стражами порядка. Однако в ручку новинки решили внедрить электронику, которая позволяет передавать электричество на поверхность щита. Это сделано для того, чтобы щит нельзя было выхватить, а также чтобы остановить агрессивного противника при необходимости.
Как рассказали в компании-разработчике, щиты со встроенным электрошокером предназначены «не для оперативной работы на каких-то митингах, а более для спецопераций». Однако окончательное решение будет приниматься руководством правоохранительных органов.
В ближайшее время новые щиты пройдут государственные испытания, а уже к концу 2018 года они могут быть приняты на вооружение. Как отмечает «Интерфакс», новинкой уже заинтересовали подразделения Росгвардии и МВД.
Как рассказали в компании-разработчике, щиты со встроенным электрошокером предназначены «не для оперативной работы на каких-то митингах, а более для спецопераций». Однако окончательное решение будет приниматься руководством правоохранительных органов.
В ближайшее время новые щиты пройдут государственные испытания, а уже к концу 2018 года они могут быть приняты на вооружение. Как отмечает «Интерфакс», новинкой уже заинтересовали подразделения Росгвардии и МВД.
Комментарии