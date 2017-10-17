Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2

    Сотрудники Росгвардии получат бьющие током щиты

    21 комментарий
    • Фото: marchgroup.ru
    Сотрудники Росгвардии получат бьющие током щиты

    Сотрудники Росгвардии получат бьющие током щиты

    Сотрудники Росгвардии получат бьющие током щиты
  • Фото: marchgroup.ru

    • Российские правоохранители к концу 2018 года могут вооружиться щитами со встроенным электрошокером.

    За основу нового оружия взят щит из крепкого поликарбоната, который уже используется стражами порядка. Однако в ручку новинки решили внедрить электронику, которая позволяет передавать электричество на поверхность щита. Это сделано для того, чтобы щит нельзя было выхватить, а также чтобы остановить агрессивного противника при необходимости.

    Как рассказали в компании-разработчике, щиты со встроенным электрошокером предназначены «не для оперативной работы на каких-то митингах, а более для спецопераций». Однако окончательное решение будет приниматься руководством правоохранительных органов.

    В ближайшее время новые щиты пройдут государственные испытания, а уже к концу 2018 года они могут быть приняты на вооружение. Как отмечает «Интерфакс», новинкой уже заинтересовали подразделения Росгвардии и МВД.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru