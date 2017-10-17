Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    В Петербурге создается общественное движение в поддержку реновации. Санкт-Петербург, жилье, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге создается общественное движение в поддержку реновации

    В Петербурге создается общественное движение в поддержку реновации

    комментировать
    В Петербурге создается общественное движение в поддержку реновации

    В Петербурге создается общественное движение в поддержку реновации

    В Петербурге создается общественное движение в поддержку реновации

      Жительница квартала Ульянка, где проходит программа по сносу и обновлению хрущёвок, сообщила о создании объединения сторонников данной программы.

      По словам Юлии Трифановой, сейчас в их группу пока входят активисты из Кировского и Московского районов. Однако они продолжают вести переговоры и с другими петербуржцами, чьи дома попали под реновацию.

      Юлия Трифанова, активистка, житель квартала Ульянка: «Мы считаем, что каждый житель Санкт-Петербурга имеет право на достойное жилье. Хрущёвки на данный момент таким жильем не являются. И мы с ними приняли решение уже об официальном создании организации по поддержке программы реновации, по защите прав жителей, которые по этой программе имеют право на расселение».

      На пресс-конференции сегодня также присутствовал и генеральный директор компании «Воин-В», которая проводит реновацию в Кировском районе. Олег Глущенко рассказал, что Арбитражный суд отказал им в продлении срока действия программы, они просили увеличить ее на шесть лет.

      Тем не менее застройщик намерен обжаловать это решение, так как согласно документу «Воин-В» должен расселить тысячу квартиру. Но сегодня только 100 семей переехали в новое жилье.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru