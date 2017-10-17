В Петербурге создается общественное движение в поддержку реновации

Жительница квартала Ульянка, где проходит программа по сносу и обновлению хрущёвок, сообщила о создании объединения сторонников данной программы.
По словам Юлии Трифановой, сейчас в их группу пока входят активисты из Кировского и Московского районов. Однако они продолжают вести переговоры и с другими петербуржцами, чьи дома попали под реновацию.
Юлия Трифанова, активистка, житель квартала Ульянка: «Мы считаем, что каждый житель Санкт-Петербурга имеет право на достойное жилье. Хрущёвки на данный момент таким жильем не являются. И мы с ними приняли решение уже об официальном создании организации по поддержке программы реновации, по защите прав жителей, которые по этой программе имеют право на расселение».
На пресс-конференции сегодня также присутствовал и генеральный директор компании «Воин-В», которая проводит реновацию в Кировском районе. Олег Глущенко рассказал, что Арбитражный суд отказал им в продлении срока действия программы, они просили увеличить ее на шесть лет.
Тем не менее застройщик намерен обжаловать это решение, так как согласно документу «Воин-В» должен расселить тысячу квартиру. Но сегодня только 100 семей переехали в новое жилье.
Юлия Трифанова, активистка, житель квартала Ульянка: «Мы считаем, что каждый житель Санкт-Петербурга имеет право на достойное жилье. Хрущёвки на данный момент таким жильем не являются. И мы с ними приняли решение уже об официальном создании организации по поддержке программы реновации, по защите прав жителей, которые по этой программе имеют право на расселение».
На пресс-конференции сегодня также присутствовал и генеральный директор компании «Воин-В», которая проводит реновацию в Кировском районе. Олег Глущенко рассказал, что Арбитражный суд отказал им в продлении срока действия программы, они просили увеличить ее на шесть лет.
Тем не менее застройщик намерен обжаловать это решение, так как согласно документу «Воин-В» должен расселить тысячу квартиру. Но сегодня только 100 семей переехали в новое жилье.
Комментарии