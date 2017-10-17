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Пёс-2

    В Нидерландах открыли первый напечатанный на 3D-принтере мост

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    • Фото: baminfra.nl
    В Нидерландах открыли первый напечатанный на <nobr>3D-принтере</nobr> мост

    В Нидерландах открыли первый напечатанный на 3D-принтере мост

    В Нидерландах открыли первый напечатанный на <nobr>3D-принтере</nobr> мост
  • Фото: baminfra.nl

    • На юге Нидерландов открыли необычный мост для велосипедистов. Конструкция стала первой полностью напечатанной на 3D-принтере.

    Как сообщили в компании BAM Infra, велосипедный мост был напечатан из бетона в лаборатории Технического университета Эйндховена. На работу ушло три месяца. Конструкция состоит из 800 слоев бетона и способна выдержать вес 40 грузовиков. Длина сооружения — восемь метров.

    Находится мост в городе Гемерт на юге Нидерландов.

    Вдохновленные успехом сотрудники лаборатории уже заявили о планах в ближайшем будущем приступить к печати из бетона жилых домов и другие сооружений, передает РИА Новости.


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