В Нидерландах открыли первый напечатанный на 3D-принтере мост

На юге Нидерландов открыли необычный мост для велосипедистов. Конструкция стала первой полностью напечатанной на
3D-принтере.
Как сообщили в компании BAM Infra, велосипедный мост был напечатан из бетона в лаборатории Технического университета Эйндховена. На работу ушло три месяца. Конструкция состоит из 800 слоев бетона и способна выдержать вес 40 грузовиков. Длина сооружения — восемь метров.
Находится мост в городе Гемерт на юге Нидерландов.
Вдохновленные успехом сотрудники лаборатории уже заявили о планах в ближайшем будущем приступить к печати из бетона жилых домов и другие сооружений, передает РИА Новости.
Находится мост в городе Гемерт на юге Нидерландов.
Вдохновленные успехом сотрудники лаборатории уже заявили о планах в ближайшем будущем приступить к печати из бетона жилых домов и другие сооружений, передает РИА Новости.
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