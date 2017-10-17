Адвокат Учителя ответил на видеообращение Поклонской по поводу «Матильды»

Адвокат Учителя Константин Добрынин прокомментировал обращение Поклонской к генпрокурору РФ по поводу «Матильды».
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин отреагировал на видеообращение Натальи Поклонской к генпрокурору Юрию Чайке, в котором депутат попросила отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда».
Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя: «Наталья Владимировна любит употреблять понятие „провокация“. Однако стоит заметить, что фильм „Матильда“ провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви. Именно поэтому этот фильм вызвал такую огромную волну обсуждения и возмущения, причем в основном неправомерными и не этичными действиями самой Поклонской, а также ее радикальных сторонников. С таким же успехом можно, допустим, сказать, что сама Наталья Владимировна провоцируют людей своей красотой».
Добрынин также предположил, что Поклонская «женщина по духу скорее украинская, чем русская», так как она «постоянно апеллирует к каким-то массовым протестам», сообщает Газета.Ru. Напомним, ранее Поклонская призывала всех своих сторонников прийти в Москве на молитвенное стояние против фильма Учителя.
Во вторник Поклонская опубликовала видеообращение к генпрокурору РФ, в котором призвала отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» и признать картину экстремистской. Бывший прокурор в очередной раз повторила, что история любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет религиозные чувства.
В Генпрокуратуре ранее заявили, что при производстве и прокате фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.
Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя: «Наталья Владимировна любит употреблять понятие „провокация“. Однако стоит заметить, что фильм „Матильда“ провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви. Именно поэтому этот фильм вызвал такую огромную волну обсуждения и возмущения, причем в основном неправомерными и не этичными действиями самой Поклонской, а также ее радикальных сторонников. С таким же успехом можно, допустим, сказать, что сама Наталья Владимировна провоцируют людей своей красотой».
Добрынин также предположил, что Поклонская «женщина по духу скорее украинская, чем русская», так как она «постоянно апеллирует к каким-то массовым протестам», сообщает Газета.Ru. Напомним, ранее Поклонская призывала всех своих сторонников прийти в Москве на молитвенное стояние против фильма Учителя.
Во вторник Поклонская опубликовала видеообращение к генпрокурору РФ, в котором призвала отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» и признать картину экстремистской. Бывший прокурор в очередной раз повторила, что история любви будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет религиозные чувства.
В Генпрокуратуре ранее заявили, что при производстве и прокате фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.
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