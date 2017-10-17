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    Полиция Вашингтона проверяет сообщение о стрельбе в университете

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    Полиция Вашингтона проверяет сообщение о стрельбе в университете

    Полиция Вашингтона проверяет сообщение о стрельбе в университете

    В Вашингтоне полицейские проверяют информацию о стрельбе на территории Говардского университета.

    Полицейские получили сообщение о стрелке, который открыл огонь на территории кампуса Говардского университета. В настоящий момент информация проверяется на месте, передает «Интерфакс» со ссылкой на местное отделение полиции.

    Из сообщения полиции: «Мы находимся на территории университета из-за сообщений о неподконтрольном стрелке. Пока не можем ничего подтвердить. Соблюдайте осторожность, находясь в этом районе».

    Отмечается, что анонимное сообщение о стрелке сначала поступило в администрацию университета, которая и вызвала правоохранителей. Студентам и преподавателям было рекомендовано оставаться на местах и найти укрытие.

    Сейчас полицейские обыскивают кампус. Из-за сообщений о стрелке перекрыты несколько дорог вблизи университета.

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